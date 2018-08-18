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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2802280328042805

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:02

Пока ещё, как пишут выше, рынок всё проглатывает, но рано или поздно будет перенасыщение по аренде а потом и по продажам//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:Интересно, что будет топливом, если все охранники и уборщицы АТБ станут "лендлордами"

с тараканов будут брать аренду
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:05

  Alex6 написав:
  Vlad442 написав:Вот именно в 2019 внезапно случился кризис перепроизводства. Если я год назад сдал за Х, что произошло за последние 12 месяцев, чтобы случилось перепроизводстово?


Подтянулись новые лорды, которые тоже хотят свой кусок пирога на этом рынке. Я весной запускаю два объекта, ремонты уже идут. Кто-то справился раньше, но пока что рынок все проглатывает. Чем конкурировать как не ценой ?

Классика :)
"Удлиняйте чек", предлагайте "сервисы и услуги" :)
Можно нанять продаванов на проценте.
Если у клиента нет денег - можно предлагать кредит :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вкладчик1234 написав:"Удлиняйте чек", предлагайте "сервисы и услуги" :)
Можно нанять продаванов на проценте.
Если у клиента нет денег - можно предлагать кредит

в итоге
повышаем плату
посылочный сервис"иди на.., нищеброд"
нанимаем рыло для поиска следующего "нищеброда"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 14:49

Страстііііі.

Все буде ок.

Розбавлю соплі на гілці реальною інформацією.
Грейт. Новий будинок в продажу. З видом на міст кирпи. 34 кгрн при 100% оплаті.36 в розтермінування 50%. 36 місяців до введення. Одно-двокімнатні.

Таргет 50 куе = 100 квадратів в +- новому будинку вже майже дасягнуто:-) сидимо на попі рівно. Мантрим на скоро всі ПОМРЕМО.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Грейт. Новий будинок в продажу. З видом на міст кирпи. 34 кгрн при 100% оплаті.36 в розтермінування 50%. 36 місяців до введення. Одно-двокімнатні.

Как же я рад. Подобные Грейты аккумулируют в себе бабло лендлордов. Как же сладок будет для понаехов звук ж/д с моста Кирпы.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:10

  Первый написав:Грейт. Новий будинок в продажу. З видом на міст кирпи. 34 кгрн при 100% оплаті.36 в розтермінування 50%. 36 місяців до введення. Одно-двокімнатні.


а такі ж самі, але не видові почом?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:36

  trololo написав:
  Первый написав:Грейт. Новий будинок в продажу. З видом на міст кирпи. 34 кгрн при 100% оплаті.36 в розтермінування 50%. 36 місяців до введення. Одно-двокімнатні.


а такі ж самі, але не видові почом?

Хз.
Проте на другій лінії від 28 кгрн з 50% внеском. Фіксація в доларі. Розтермінування здається 2 роки.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 15:42

Первый
Хороший знак. Значит бабло у застройщика есть и дёшево котлован не продаёт, может себе позволить. Но если кому не терпится, то может отдать, по конскому прайсу.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 16:18

  asti написав:Пока ещё, как пишут выше, рынок всё проглатывает, но рано или поздно будет перенасыщение по аренде а потом и по продажам//)


а останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном.
Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет"

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3171499
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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