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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2803280428052806

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:15

  asti написав:Пока ещё, как пишут выше, рынок всё проглатывает, но рано или поздно будет перенасыщение по аренде а потом и по продажам//)



"За останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном."
Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3171499
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:53

  Frant написав:
  asti написав:Пока ещё, как пишут выше, рынок всё проглатывает, но рано или поздно будет перенасыщение по аренде а потом и по продажам//)



"За останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном."
Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3171499


Забей, в киеве гуляем до последнего. И надо не так много, лет 20 протянем, а дальше все равно.
vano80
 
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