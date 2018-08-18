"За останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном."
Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет
Джерело:
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Додано: Чет 23 січ, 2020 17:15
"За останні 10 років з України виїхало майже 4 млн громадян. Назад вони не повернулися і продовжують жити за кордоном."
Такі цифри озвучив міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет
Джерело:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:53
Забей, в киеве гуляем до последнего. И надо не так много, лет 20 протянем, а дальше все равно.
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