Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«На сьогоднішній день ми знаємо кількість коштів, які можемо отримати від продажу всіх активів, які залишилися непроданими», — відзначили в «Київміськбуді». Зараз проводиться технічна інвентаризація кожного недобудованого об’єкта для визначення вартості добудови.
«Ми беремо участь у внесенні правок до постанови КМДА про сплату пайових внесків, щоб всі об’єкти ”Укрбуду“ звільнити від них. Паралельно працюємо над зняттям арештів з ділянок , — заявили в «Київміськбуді».