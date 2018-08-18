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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2803280428052806

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 18:28

любопытно почитать обоснование.

«На сьогоднішній день ми знаємо кількість коштів, які можемо отримати від продажу всіх активів, які залишилися непроданими», — відзначили в «Київміськбуді». Зараз проводиться технічна інвентаризація кожного недобудованого об’єкта для визначення вартості добудови.

«Ми беремо участь у внесенні правок до постанови КМДА про сплату пайових внесків, щоб всі об’єкти ”Укрбуду“ звільнити від них. Паралельно працюємо над зняттям арештів з ділянок , — заявили в «Київміськбуді».

https://ua.news/ua/kievgorstroj-nachal- ... v-ukrbuda/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 19:19

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  Gastarbaiter написав:А когда доллар снова отрастет можно будет еще раз поднять. Шах и мат, понаехи!

Аренда в низшем и среднем сегменте не привязана к доллару. Когда доллар растет (даже в 3 раза), никто ее не поднимает.

Але ж хочеться, правда???

лучший пост года
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:34

А я смотрю тут праздник безумия продолжается :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:37

  zzzzzz написав:А я смотрю тут праздник безумия продолжается :lol:

Запах денег опьяняет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:50

Сегодня Держстат опубликовал свои данные пробной переписи населения.

За даними реєстру територіальної громади у частині Оболонського району м. Києва проживає 23 445 осіб

По данным переписи постоянного населения - 19 347 ( -17,47% )
Наявного населення - 20 202 ( -13,83 %)

Аналогичная ситуация по переписи в Бородянском районе Киевской области.
За даними демографічної статистики у частині Пісківської ОТГ Бородянського р-ну Київської обл. проживає 8 274 особи

По данным переписи постоянного населения - 7 410 ( -10,44%)
Наявного - 7 322 ( -11,21% )

http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new202 ... n_2019.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 20:55

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:А я смотрю тут праздник безумия продолжается :lol:

Запах денег опьяняет.

Ну не вас же учить,пока не зафиксировал РЕЗУЛЬТАТ,то ничего не ясно)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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  #<1 ... 2803280428052806
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