Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«На сьогоднішній день ми знаємо кількість коштів, які можемо отримати від продажу всіх активів, які залишилися непроданими», — відзначили в «Київміськбуді». Зараз проводиться технічна інвентаризація кожного недобудованого об’єкта для визначення вартості добудови.
«Ми беремо участь у внесенні правок до постанови КМДА про сплату пайових внесків, щоб всі об’єкти ”Укрбуду“ звільнити від них. Паралельно працюємо над зняттям арештів з ділянок , — заявили в «Київміськбуді».
asti написав:У меня вообще сложилось впечатление что однухи в Киеве покупают исключительно под аренду. Каждый раз когда я риэлтору озвучиваю свой запрос: однушка недалеко от метро с хорошей косметикой... реакция одна: вам под аренду?
Битон стал чем-то вроде беткоэна Скоро все владельцы наливаек, шаурмешных, бывших игровых автоматов станут новыми Мрочковскими. Интересно, что будет топливом, если все охранники и уборщицы АТБ станут "лендлордами"
В мордоре, в Ашане, сегодня видел симпатичных Африканок и Индусок Захотелось даже вдуть