Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:У меня вообще сложилось впечатление что однухи в Киеве покупают исключительно под аренду. Каждый раз когда я риэлтору озвучиваю свой запрос: однушка недалеко от метро с хорошей косметикой... реакция одна: вам под аренду?
Битон стал чем-то вроде беткоэна Скоро все владельцы наливаек, шаурмешных, бывших игровых автоматов станут новыми Мрочковскими. Интересно, что будет топливом, если все охранники и уборщицы АТБ станут "лендлордами"
В мордоре, в Ашане, сегодня видел симпатичных Африканок и Индусок Захотелось даже вдуть
zzzzzz написав:10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.
В прошлом году, прилетев из Бангкока, я приводил данные по уровню урбанизации там. В столице живет более 10%. Дальше идут пригороды и потом маленькие городки по паре сотен тыс. При этом Таиланд совсем не бедная страна.