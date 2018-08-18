Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asti написав:У меня вообще сложилось впечатление что однухи в Киеве покупают исключительно под аренду. Каждый раз когда я риэлтору озвучиваю свой запрос: однушка недалеко от метро с хорошей косметикой... реакция одна: вам под аренду?
Битон стал чем-то вроде беткоэна Скоро все владельцы наливаек, шаурмешных, бывших игровых автоматов станут новыми Мрочковскими. Интересно, что будет топливом, если все охранники и уборщицы АТБ станут "лендлордами"
В мордоре, в Ашане, сегодня видел симпатичных Африканок и Индусок Захотелось даже вдуть
zzzzzz написав:10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.
В прошлом году, прилетев из Бангкока, я приводил данные по уровню урбанизации там. В столице живет более 10%. Дальше идут пригороды и потом маленькие городки по паре сотен тыс. При этом Таиланд совсем не бедная страна.
zzzzzz написав:Численность наявного в Украине 37,289 млн В Киеве 3,703 млн.
10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.
в бедных странах до 40% живет в столице. 10% это еще мало, Киеву есть куда расти. Думаю Киев дорастет до 8-9 млн жителей, правда ценой безлюдных райцентров и облцентров.
Ну, 8-9 это вряд-ли, а вот к 5 лет за 20 можем дотянуть. Не забывайте, что у нас есть и другие крупные города - Харьков, Одесса, Днепр, Львов, так что 40% населения страны в Киеве не сконцентрируется никогда))
барабашов написав:asti Какие еще 25 за двуху в 45метров в Кировограде? И причем купленную при Кучме за 7200? В провинции максимум сотка метр должен шлак стоить. Новый монолит вон по 350 в Полтаве льют и не краснеют.
Уже нет в Полтаве таких цен. За 2 года цены взлетели нереально.