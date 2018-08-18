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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2805280628072808>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:26

Касаемо сегодняшних данных по переписи от Дубилета. Вот подробно.
http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new202 ... 2_2019.pdf

Численность наявного в Украине 37,289 млн
В Киеве 3,703 млн.

10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:47

  proftpd66 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  asti написав:У меня вообще сложилось впечатление что однухи в Киеве покупают исключительно под аренду. Каждый раз когда я риэлтору озвучиваю свой запрос: однушка недалеко от метро с хорошей косметикой... реакция одна: вам под аренду?

Битон стал чем-то вроде беткоэна :)
Скоро все владельцы наливаек, шаурмешных, бывших игровых автоматов станут новыми Мрочковскими.
Интересно, что будет топливом, если все охранники и уборщицы АТБ станут "лендлордами"


В мордоре, в Ашане, сегодня видел симпатичных Африканок и Индусок :) Захотелось даже вдуть :)

из индии народа всё больше, и турок
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.

В прошлом году, прилетев из Бангкока, я приводил данные по уровню урбанизации там. В столице живет более 10%. Дальше идут пригороды и потом маленькие городки по паре сотен тыс. При этом Таиланд совсем не бедная страна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Навіть фейсляри перестали лапшати про успішних таксистів і електриків.

Потому что всем стало очевидно, что электрик или плиточник зарабатывает больше, чем взяточник препод ВУЗа, даже якобы наколядовававший на пару хрущиков.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:58

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Касаемо сегодняшних данных по переписи от Дубилета. Вот подробно.
http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new202 ... 2_2019.pdf

Численность наявного в Украине 37,289 млн
В Киеве 3,703 млн.

10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.

в бедных странах до 40% живет в столице. 10% это еще мало, Киеву есть куда расти.

Думаю Киев дорастет до 8-9 млн жителей, правда ценой безлюдных райцентров и облцентров.

в киев и пригород приезжает в год по 30 000 населения, за 10 лет 300 000
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:18

  zzzzzz написав:За 11 месяцев в Киев приехало 15 803.
естественным способом население сократилось на 344 чел.
Что значит приехало, зарегистрировались по месту жительства?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:33

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Навіть фейсляри перестали лапшати про успішних таксистів і електриків.

Потому что всем стало очевидно, что электрик или плиточник зарабатывает больше, чем взяточник препод ВУЗа, даже якобы наколядовававший на пару хрущиков.

Расчитывался сегодня с плиточником - средняя зп - 1000грн в день/ работает около 20дней в мес.
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:50

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Численность наявного в Украине 37,289 млн
В Киеве 3,703 млн.

10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.

в бедных странах до 40% живет в столице. 10% это еще мало, Киеву есть куда расти.
Думаю Киев дорастет до 8-9 млн жителей, правда ценой безлюдных райцентров и облцентров.
Ну, 8-9 это вряд-ли, а вот к 5 лет за 20 можем дотянуть.
Не забывайте, что у нас есть и другие крупные города - Харьков, Одесса, Днепр, Львов, так что 40% населения страны в Киеве не сконцентрируется никогда))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:asti
Какие еще 25 за двуху в 45метров в Кировограде?
И причем купленную при Кучме за 7200?
В провинции максимум сотка метр должен шлак стоить.
Новый монолит вон по 350 в Полтаве льют и не краснеют.
Уже нет в Полтаве таких цен. За 2 года цены взлетели нереально.

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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 22:59

  lejko_vit написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:Навіть фейсляри перестали лапшати про успішних таксистів і електриків.

Потому что всем стало очевидно, что электрик или плиточник зарабатывает больше, чем взяточник препод ВУЗа, даже якобы наколядовававший на пару хрущиков.

Расчитывался сегодня с плиточником - средняя зп - 1000грн в день/ работает около 20дней в мес.

Я вчора розраховувався з плиточником. Середня ЗП 15 000 грн в міс. Працює 22-23 днів на місяць. І добре кладе плитку, швидко і якісно!

На днях я розмовляв з знайомим. Він ішачить на одному з фармацевтичних підприємств Києва. Робота в три зміни, в тому числі і нічні. ЗП більшості робітників 12 000 - 15 000 грн/міс.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 січ, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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