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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2805280628072808

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:11

  asti написав:
  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:Численность наявного в Украине 37,289 млн
В Киеве 3,703 млн.

10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.

в бедных странах до 40% живет в столице. 10% это еще мало, Киеву есть куда расти.
Думаю Киев дорастет до 8-9 млн жителей, правда ценой безлюдных райцентров и облцентров.
Ну, 8-9 это вряд-ли, а вот к 5 лет за 20 можем дотянуть.
Не забывайте, что у нас есть и другие крупные города - Харьков, Одесса, Днепр, Львов, так что 40% населения страны в Киеве не сконцентрируется никогда))

три города растут Киев, Одесса, Львов.
остальные уменьшаются, днепр и харьков ударными темпами
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:21

Нікуди вони вже не ростуть. Немає на чому рости!
Демографія- в глибокому мінусі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рокета, студия с ремонтом у черта на куличках в человейнике по 1,8 куе метр!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-ya-k ... GLQsp.html
1-я квартира в новострое ЖК Озерный, сдан в 2017 г, Обуховская, 139, м. Академгородок 5-7 мин на маршрутке или 20 мин пеша. Студия с авторским ремонтом под ключ. Готова для проживания.

45 куе за 25 м2
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:29

  zzzzzz написав:
10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.


Список бедных стран(неполный):

Прага -1,3 млн -12% от населения Чехии
Вена - 1,8 млн - 20%
Стамбул- 15 млн - 18%
Хельсинки 0,6 млн - 12%, Осло почти также,
Доха -22% от населения Катара, Абу-Даби-12%; Эр-Рияд-33%; Сидней- 20%...
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:30

  Бывалый написав:
  zzzzzz написав:
10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.


Список бедных стран(неполный):

Прага -1,3 млн -12% от населения Чехии
Вена - 1,8 млн - 20%
Стамбул- 15 млн - 18%
Хельсинки 0,6 млн - 12%, Осло почти также,
Доха -22% от населения Катара, Абу-Даби-12%; Эр-Рияд-33%; Сидней- 20%...

Про Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию промолчим.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:31

  BIGor написав:Рокета, студия с ремонтом у черта на куличках в человейнике по 1,8 куе метр!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-ya-k ... GLQsp.html
1-я квартира в новострое ЖК Озерный, сдан в 2017 г, Обуховская, 139, м. Академгородок 5-7 мин на маршрутке или 20 мин пеша. Студия с авторским ремонтом под ключ. Готова для проживания.

45 куе за 25 м2

Пошлём продавана мысленно нах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

После ревальвации и уточнения численности населения номинальный ВВП Украины на душу населения подскочил с ~$3100 (2018) до ~$4100 (2019)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:42

  airmax78 написав:
  Бывалый написав:
  zzzzzz написав:
10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.


Список бедных стран(неполный):

Прага -1,3 млн -12% от населения Чехии
Вена - 1,8 млн - 20%
Стамбул- 15 млн - 18%
Хельсинки 0,6 млн - 12%, Осло почти также,
Доха -22% от населения Катара, Абу-Даби-12%; Эр-Рияд-33%; Сидней- 20%...

Про Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию промолчим.


Нам надо ровняться на страны типа Аргентины. Всего там 45 млн население, из них 12.7 млн живут в столице - 28%.
Это неизбежно.
Как в умирающем организме природа сначала отключает периферию (ноги, пальцы), оставляя сердце и мозг работать до последнего, так в депопулирующей стране будут пустые дома в селах, рай и облцентрах, но столица будет расти до последнего.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:54

Пожалуйста, кто-нибудь, напишите ещё про рост цен, про рокету. Я под эти истории очень хорошо засыпаю. С глупой улыбкой на лице.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 23:55

У нас так не будет. В той же Аргентине кроме Буэнос-айреса ни одного крупного города нет, про Катар я вообще молчу, Чехия и Австрия маленькие страны, а у нас кроме Киева есть несколько крупных развитых городов. Одесса - и порт и курорт и рынок... и колорит//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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