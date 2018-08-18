Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Численность наявного в Украине 37,289 млн В Киеве 3,703 млн.
10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.
в бедных странах до 40% живет в столице. 10% это еще мало, Киеву есть куда расти. Думаю Киев дорастет до 8-9 млн жителей, правда ценой безлюдных райцентров и облцентров.
Ну, 8-9 это вряд-ли, а вот к 5 лет за 20 можем дотянуть. Не забывайте, что у нас есть и другие крупные города - Харьков, Одесса, Днепр, Львов, так что 40% населения страны в Киеве не сконцентрируется никогда))
три города растут Киев, Одесса, Львов. остальные уменьшаются, днепр и харьков ударными темпами
zzzzzz написав: 10% населения страны живет в Киеве. Это очень плохо. Так бывает только в бедных странах когда все население концентрируется в столице.
Список бедных стран(неполный):
Прага -1,3 млн -12% от населения Чехии Вена - 1,8 млн - 20% Стамбул- 15 млн - 18% Хельсинки 0,6 млн - 12%, Осло почти также, Доха -22% от населения Катара, Абу-Даби-12%; Эр-Рияд-33%; Сидней- 20%...
Про Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию промолчим.
Нам надо ровняться на страны типа Аргентины. Всего там 45 млн население, из них 12.7 млн живут в столице - 28%. Это неизбежно. Как в умирающем организме природа сначала отключает периферию (ноги, пальцы), оставляя сердце и мозг работать до последнего, так в депопулирующей стране будут пустые дома в селах, рай и облцентрах, но столица будет расти до последнего.
У нас так не будет. В той же Аргентине кроме Буэнос-айреса ни одного крупного города нет, про Катар я вообще молчу, Чехия и Австрия маленькие страны, а у нас кроме Киева есть несколько крупных развитых городов. Одесса - и порт и курорт и рынок... и колорит//)