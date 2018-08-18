Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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asti написав:У нас так не будет. В той же Аргентине кроме Буэнос-айреса ни одного крупного города нет, про Катар я вообще молчу, Чехия и Австрия маленькие страны, а у нас кроме Киева есть несколько крупных развитых городов. Одесса - и порт и курорт и рынок... и колорит//)
Почему то не киевлянка Трибека переехала в Одессу, а одесит Аирмакс переехал в Киев.
Все города кроме Киева обречены. Одесса и Львов еще остявят себе роль приема «туристов на уикенд» (больше там делать нечего). За 3 дня (пятница, сб, вс) можно все посмотреть, снять мальвину, побухать. Все. Будет как в Риге - центр еще живенький, работают гостишки-рестораны, а в спальниках заколоченные окна- жить там некому.
Только Киев. Нафига вам та Одесса? Вы же все сами пишите что там цены не растут так как в Киеве! Нах тогда туда вкладываться? Вы мазохисты чтоли?
Лет через 15 внуки будут спрашивать сегодняшних форумчан: «деда, деда, а как ты заработал первый миллион?». И форумчанин солидно затянувшись айкосом промолвит: «в далеком 2016 году я не з@сс@л, а купил парочку однух в Эврике- центральном квартале, окраине сермили. И стоили тогда однухи, вы не поверите- что любой мог купить на отложенные с зарплаты деньги. Не то что сейчас - купить такую прэлэсть могут только high-net-worth-individuals и то только в ипотеку под 5% на 100лет. Почему? Да потому что Киев стал меккой для оставшихся 27 млн украинцев, и еще потому что навык высотного строительства был утрачен в процессе деиндустриализации...»
investorkiev написав:Лет через 15 внуки будут спрашивать сегодняшних форумчан: «деда, деда, а как ты заработал первый миллион?». И форумчанин солидно затянувшись айкосом промолвит: «в далеком 2016 году я не з@сс@л, а купил парочку однух в Эврике- центральном квартале, окраине сермили. И стоили тогда однухи, вы не поверите- что любой мог купить на отложенные с зарплаты деньги. Не то что сейчас - купить такую прэлэсть могут только high-net-worth-individuals и то только в ипотеку под 5% на 100лет. Почему? Да потому что Киев стал меккой для оставшихся 27 млн украинцев, и еще потому что навык высотного строительства был утрачен в процессе деиндустриализации...»
Офигенно. Особенно про ипотеку на 100 лет. Получается, что к этому времени средняя продолжительность жизни а Украине вырастет минимум до 120 лет. Рот сам собой расплывается в счастливой улыбке.
investorkiev написав:Лет через 15 внуки будут спрашивать сегодняшних форумчан: «деда, деда, а как ты заработал первый миллион?». И форумчанин солидно затянувшись айкосом промолвит: «в далеком 2016 году я не з@сс@л, а купил парочку однух в Эврике- центральном квартале, окраине сермили. И стоили тогда однухи, вы не поверите- что любой мог купить на отложенные с зарплаты деньги. Не то что сейчас - купить такую прэлэсть могут только high-net-worth-individuals и то только в ипотеку под 5% на 100лет. Почему? Да потому что Киев стал меккой для оставшихся 27 млн украинцев, и еще потому что навык высотного строительства был утрачен в процессе деиндустриализации...»
5 баллов. Сразу не понял, почему после "Эврике" стоит тире, а не запятая. Потом дошло. Это не плоский прямолинейный юмор Аирмакса.