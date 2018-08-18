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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2807280828092810>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Демография Киева начнёт поправляться в 2022 году
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:06

  asti написав:У нас так не будет. В той же Аргентине кроме Буэнос-айреса ни одного крупного города нет, про Катар я вообще молчу, Чехия и Австрия маленькие страны, а у нас кроме Киева есть несколько крупных развитых городов. Одесса - и порт и курорт и рынок... и колорит//)


Почему то не киевлянка Трибека переехала в Одессу, а одесит Аирмакс переехал в Киев.

Все города кроме Киева обречены.
Одесса и Львов еще остявят себе роль приема «туристов на уикенд» (больше там делать нечего). За 3 дня (пятница, сб, вс) можно все посмотреть, снять мальвину, побухать. Все. Будет как в Риге - центр еще живенький, работают гостишки-рестораны, а в спальниках заколоченные окна- жить там некому.

Только Киев. Нафига вам та Одесса? Вы же все сами пишите что там цены не растут так как в Киеве! Нах тогда туда вкладываться? Вы мазохисты чтоли?
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лет через 15 внуки будут спрашивать сегодняшних форумчан: «деда, деда, а как ты заработал первый миллион?». И форумчанин солидно затянувшись айкосом промолвит: «в далеком 2016 году я не з@сс@л, а купил парочку однух в Эврике- центральном квартале, окраине сермили. И стоили тогда однухи, вы не поверите- что любой мог купить на отложенные с зарплаты деньги. Не то что сейчас - купить такую прэлэсть могут только high-net-worth-individuals и то только в ипотеку под 5% на 100лет. Почему? Да потому что Киев стал меккой для оставшихся 27 млн украинцев, и еще потому что навык высотного строительства был утрачен в процессе деиндустриализации...»
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:48

  investorkiev написав:Лет через 15 внуки будут спрашивать сегодняшних форумчан: «деда, деда, а как ты заработал первый миллион?». И форумчанин солидно затянувшись айкосом промолвит: «в далеком 2016 году я не з@сс@л, а купил парочку однух в Эврике- центральном квартале, окраине сермили. И стоили тогда однухи, вы не поверите- что любой мог купить на отложенные с зарплаты деньги. Не то что сейчас - купить такую прэлэсть могут только high-net-worth-individuals и то только в ипотеку под 5% на 100лет. Почему? Да потому что Киев стал меккой для оставшихся 27 млн украинцев, и еще потому что навык высотного строительства был утрачен в процессе деиндустриализации...»

Офигенно. Особенно про ипотеку на 100 лет. Получается, что к этому времени средняя продолжительность жизни а Украине вырастет минимум до 120 лет. Рот сам собой расплывается в счастливой улыбке.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:05

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Рокета, студия с ремонтом у черта на куличках в человейнике по 1,8 куе метр!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-ya-k ... GLQsp.html
1-я квартира в новострое ЖК Озерный, сдан в 2017 г, Обуховская, 139, м. Академгородок 5-7 мин на маршрутке или 20 мин пеша. Студия с авторским ремонтом под ключ. Готова для проживания.

45 куе за 25 м2

Пошлём продавана мысленно нах.

А за сколько этот гостиничный номер три звезды можно сдать?
6 тыс реально или нет? Если нет - то 5,5? Т.е. более 30-35 к$ оно никак не стоит?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:42

  investorkiev написав:Лет через 15 внуки будут спрашивать сегодняшних форумчан: «деда, деда, а как ты заработал первый миллион?». И форумчанин солидно затянувшись айкосом промолвит: «в далеком 2016 году я не з@сс@л, а купил парочку однух в Эврике- центральном квартале, окраине сермили. И стоили тогда однухи, вы не поверите- что любой мог купить на отложенные с зарплаты деньги. Не то что сейчас - купить такую прэлэсть могут только high-net-worth-individuals и то только в ипотеку под 5% на 100лет. Почему? Да потому что Киев стал меккой для оставшихся 27 млн украинцев, и еще потому что навык высотного строительства был утрачен в процессе деиндустриализации...»

5 баллов.
Сразу не понял, почему после "Эврике" стоит тире, а не запятая. Потом дошло.
Это не плоский прямолинейный юмор Аирмакса.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Я вчора розраховувався з плиточником. Середня ЗП 15 000 грн в міс. Працює 22-23 днів на місяць. І добре кладе плитку, швидко і якісно!

Може то ви не рузумієте що таке якісно? Мабудь це його перший рік роботи, поки він набиває руку на невибагливих замовниках?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lejko_vit написав:Расчитывался сегодня с плиточником - средняя зп - 1000грн в день/ работает около 20дней в мес.

Это вам еще не самый дорогой попался.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 06:57

  investorkiev написав:Лет через 15 внуки будут спрашивать сегодняшних форумчан: «деда, деда, а как ты заработал первый миллион?». И форумчанин солидно затянувшись айкосом промолвит: «в далеком 2016 году я не з@сс@л, а купил парочку однух в Эврике- центральном квартале, окраине сермили. И стоили тогда однухи, вы не поверите- что любой мог купить на отложенные с зарплаты деньги. Не то что сейчас - купить такую прэлэсть могут только high-net-worth-individuals и то только в ипотеку под 5% на 100лет. Почему? Да потому что Киев стал меккой для оставшихся 27 млн украинцев, и еще потому что навык высотного строительства был утрачен в процессе деиндустриализации...»

Ну или так:
"Деда, а ты говорил, что у тебя в Киеве есть 2 квартиры. Может, ты их продашь и купишь мне кавалирку в щуцине?"
"Да, внучек, квартиры есть. В далеком 2016 году казалось, что удалось ухватить бога за бороду. Но с тех пор многое изменилось. Сейчас там жилье никому не нужно. Максимум - на пару щуцинских квадратов хватит. Сходи-ка в Жабку за мавпкой ореховой для дедушки."
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:20

  Унуноктий написав:Демография Киева начнёт поправляться в 2022 году

Ха-ха-ха!

Не сміши, Уня.
Хіба що ти ще з десяток дітей встругнеш.
Але ж це не вплине на загальну негативну статистику.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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