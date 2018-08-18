Додано: П'ят 24 січ, 2020 00:11

Лет через 15 внуки будут спрашивать сегодняшних форумчан: «деда, деда, а как ты заработал первый миллион?». И форумчанин солидно затянувшись айкосом промолвит: «в далеком 2016 году я не з@сс@л, а купил парочку однух в Эврике- центральном квартале, окраине сермили. И стоили тогда однухи, вы не поверите- что любой мог купить на отложенные с зарплаты деньги. Не то что сейчас - купить такую прэлэсть могут только high-net-worth-individuals и то только в ипотеку под 5% на 100лет. Почему? Да потому что Киев стал меккой для оставшихся 27 млн украинцев, и еще потому что навык высотного строительства был утрачен в процессе деиндустриализации...»