|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:25
investorkiev написав: airmax78 написав: Бывалый написав:
Список бедных стран(неполный):
Прага -1,3 млн -12% от населения Чехии
Вена - 1,8 млн - 20%
Стамбул- 15 млн - 18%
Хельсинки 0,6 млн - 12%, Осло почти также,
Доха -22% от населения Катара, Абу-Даби-12%; Эр-Рияд-33%; Сидней- 20%...
Про Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию промолчим.
Нам надо ровняться на страны типа Аргентины. Всего там 45 млн население, из них 12.7 млн живут в столице - 28%.
Это неизбежно.
Как в умирающем организме природа сначала отключает периферию (ноги, пальцы), оставляя сердце и мозг работать до последнего, так в депопулирующей стране будут пустые дома в селах, рай и облцентрах, но столица будет расти до последнего.
У людей похилого віку відмирає мозок, в першу чергу. І вони перестають бути адекватними.
Народ вмирає з еліти, яка не відповідає вимогам сучасності. Яка тупа, як клоуни в цирку, яка продає території, краде в безумних масштабах, , не захищає інтереси пересічного
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20926
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2158 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17441
|2794156
|
П'ят 24 січ, 2020 07:28
Frant
|
|462
|191949
|
|
|8
|10081
|
|