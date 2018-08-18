Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прага -1,3 млн -12% от населения Чехии Вена - 1,8 млн - 20% Стамбул- 15 млн - 18% Хельсинки 0,6 млн - 12%, Осло почти также, Доха -22% от населения Катара, Абу-Даби-12%; Эр-Рияд-33%; Сидней- 20%...
Про Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию промолчим.
Нам надо ровняться на страны типа Аргентины. Всего там 45 млн население, из них 12.7 млн живут в столице - 28%. Это неизбежно. Как в умирающем организме природа сначала отключает периферию (ноги, пальцы), оставляя сердце и мозг работать до последнего, так в депопулирующей стране будут пустые дома в селах, рай и облцентрах, но столица будет расти до последнего.
У людей похилого віку відмирає мозок, в першу чергу. І вони перестають бути адекватними.
Народ скорочується від діяльності еліти, яка не відповідає вимогам сучасності. Яка тупа, як клоуни в цирку, яка продає території, краде в безумних масштабах, , не захищає інтереси пересічного
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Прага -1,3 млн -12% от населения Чехии Вена - 1,8 млн - 20% Стамбул- 15 млн - 18% Хельсинки 0,6 млн - 12%, Осло почти также, Доха -22% от населения Катара, Абу-Даби-12%; Эр-Рияд-33%; Сидней- 20%...
Про Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию промолчим.
Нам надо ровняться на страны типа Аргентины. Всего там 45 млн население, из них 12.7 млн живут в столице - 28%. Это неизбежно. Как в умирающем организме природа сначала отключает периферию (ноги, пальцы), оставляя сердце и мозг работать до последнего, так в депопулирующей стране будут пустые дома в селах, рай и облцентрах, но столица будет расти до последнего.
Да точно, Аргентина это самое оно. в 2013 году там тоже был курс 8 аргентинских пессо за доллар, сейчас 59 Что будет с твоей прелестью если гривна на 59 улетит ?
В августе 2019 там случился очередной дефолт за 2 дня курс улетел с 45 до 60