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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2807280828092810

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:25

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Бывалый написав:
Список бедных стран(неполный):

Прага -1,3 млн -12% от населения Чехии
Вена - 1,8 млн - 20%
Стамбул- 15 млн - 18%
Хельсинки 0,6 млн - 12%, Осло почти также,
Доха -22% от населения Катара, Абу-Даби-12%; Эр-Рияд-33%; Сидней- 20%...

Про Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию промолчим.


Нам надо ровняться на страны типа Аргентины. Всего там 45 млн население, из них 12.7 млн живут в столице - 28%.
Это неизбежно.
Как в умирающем организме природа сначала отключает периферию (ноги, пальцы), оставляя сердце и мозг работать до последнего, так в депопулирующей стране будут пустые дома в селах, рай и облцентрах, но столица будет расти до последнего.


У людей похилого віку відмирає мозок, в першу чергу. І вони перестають бути адекватними.

Народ скорочується від діяльності еліти, яка не відповідає вимогам сучасності. Яка тупа, як клоуни в цирку, яка продає території, краде в безумних масштабах, , не захищає інтереси пересічного
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 08:51

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  Бывалый написав:Список бедных стран(неполный):

Прага -1,3 млн -12% от населения Чехии
Вена - 1,8 млн - 20%
Стамбул- 15 млн - 18%
Хельсинки 0,6 млн - 12%, Осло почти также,
Доха -22% от населения Катара, Абу-Даби-12%; Эр-Рияд-33%; Сидней- 20%...

Про Беларусь, Латвию, Литву, Эстонию промолчим.


Нам надо ровняться на страны типа Аргентины. Всего там 45 млн население, из них 12.7 млн живут в столице - 28%.
Это неизбежно.
Как в умирающем организме природа сначала отключает периферию (ноги, пальцы), оставляя сердце и мозг работать до последнего, так в депопулирующей стране будут пустые дома в селах, рай и облцентрах, но столица будет расти до последнего.


Да точно, Аргентина это самое оно. в 2013 году там тоже был курс 8 аргентинских пессо за доллар, сейчас 59 :mrgreen:
Что будет с твоей прелестью если гривна на 59 улетит ? :mrgreen: :mrgreen:

В августе 2019 там случился очередной дефолт за 2 дня курс улетел с 45 до 60 :mrgreen:

https://ru.tradingview.com/symbols/USDARS/
Живите своим умом!
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