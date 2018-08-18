Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:05
airmax78 написав: BIGor написав:
Рокета, студия с ремонтом у черта на куличках в человейнике по 1,8 куе метр!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-ya-k ... GLQsp.html
1-я квартира в новострое ЖК Озерный, сдан в 2017 г, Обуховская, 139, м. Академгородок 5-7 мин на маршрутке или 20 мин пеша. Студия с авторским ремонтом под ключ. Готова для проживания.
45 куе за 25 м2
Пошлём продавана мысленно нах.
А за сколько этот гостиничный номер три звезды можно сдать?
6 тыс реально или нет? Если нет - то 5,5? Т.е. более 30-35 к$ оно никак не стоит?
барабашов
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:48
Frant написав:
Я вчора розраховувався з плиточником. Середня ЗП 15 000 грн в міс. Працює 22-23 днів на місяць. І добре кладе плитку, швидко і якісно!
Може то ви не рузумієте що таке якісно? Мабудь це його перший рік роботи, поки він набиває руку на невибагливих замовниках?
Vlad442
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:50
lejko_vit написав:
Расчитывался сегодня с плиточником - средняя зп - 1000грн в день/ работает около 20дней в мес.
Это вам еще не самый дорогой попался.
Vlad442
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:32
Vlad442 написав: Frant написав:
Я вчора розраховувався з плиточником. Середня ЗП 15 000 грн в міс. Працює 22-23 днів на місяць. І добре кладе плитку, швидко і якісно!
Може то ви не рузумієте що таке якісно? Мабудь це його перший рік роботи, поки він набиває руку на невибагливих замовниках?
Я думаю, то ви не в змозі розрізнити, де якісна робота плиточника.
Ціна роботи і її якість - вони в укро-реаліях слабо корелюють між собою.
Можна найняти дорогого плиточника, не стояти над ним, дати свободу - він наробить халтури.
Навпаки - можна найняти недорогого майстра-заробітчанина, який під постійним контролем - швидко і якісно і недорого зробить роботу.
Тому - л
апшайте далі про окуєнні заробки електриків, плиточників, таксистів, які "скупають пачками квартири
" в Києві Фейслеса)))
Дані перепису абсолютно чітко вказують, хто з нас правий.
Востаннє редагувалось
Frant
в П'ят 24 січ, 2020 09:49, всього редагувалось 2 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:38
Frant написав: Vlad442 написав: Frant написав:
Я вчора розраховувався з плиточником. Середня ЗП 15 000 грн в міс. Працює 22-23 днів на місяць. І добре кладе плитку, швидко і якісно!
Може то ви не рузумієте що таке якісно? Мабудь це його перший рік роботи, поки він набиває руку на невибагливих замовниках?
Я думаю, то ви не в змозі розрізнити, де якісна робота плиточника.
Ціна роботи і її якість - вони слабо корелюють між собою.
Можна найняти дорогого плиточника, не стояти над ним, дати свободу - він наробить халтури.
Навпаки - можна найняти недорогого майстра-заробітчанина, який під постійним контролем - швидко і якісно і недорого зробить роботу.
Тому - лапшайте далі про окуєнні заробки електриків, плиточників, таксистів, які "скупають пачками квартири" в Києві Фейслеса)))
Дані перепису абсолютно чітко вказують, хто з нас правий.
Сказочник.
От контроля ещё никто лучше работать не стал(не путать с аккуратностью).
Минимальная цена за кв. м. укладки плитки в Киеве давно 300грн.
Если спец не знает настоящую цену своей работы, то какой он спец
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:45
shapo написав:
Минимальная цена за кв. м. укладки плитки в Киеве давно 300грн
Навіть зараз - повно об,яв від 240-250 грн
https://www.olx.ua/kiev/q-%D0%BF%D0%BB% ... %82%D1%8B/ https://www.olx.ua/obyavlenie/plitochni ... GphnD.html shapo написав:
О
т контроля ещё никто лучше работать не ста
л
пане Шапо, з Вами все ясно. Чому Ви дійсно - бідний і ниєте про свою пенсію і відсутність інших прибутків. Пенсіонер з стажем, Ви так і залишились ментально в СРСР. Ви не маєте жодного уявлення про сучасні системи і стандарти якості в машинобудуванні, фармацевтиці, будівельній галузі.
Good bуе!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:52
shapo написав:
Минимальная цена за кв. м. укладки плитки в Киеве давно 300грн.
Если спец не знает настоящую цену своей работы, то какой он спец
Настоящая цена цена работы та, за которую получается продать свои услуги. Если спец посидит без работы, то его хотелки существенно попускает. А если ещё поискать не в Киеве...
Mazay256
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:33
Mazay256 написав: shapo написав:
Минимальная цена за кв. м. укладки плитки в Киеве давно 300грн.
Если спец не знает настоящую цену своей работы, то какой он спец
Настоящая цена цена работы та, за которую получается продать свои услуги. Если спец посидит без работы, то его хотелки существенно попускает. А если ещё поискать не в Киеве...
Однозначно! Поищите в Киеве плиточника дешевле чем 300грн/метр. Оцените их загрузку и очередь из клиентов. Потом пишите посты на форуме.
investorkiev
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