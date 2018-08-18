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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2806280728082809

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:05

  airmax78 написав:
  BIGor написав:Рокета, студия с ремонтом у черта на куличках в человейнике по 1,8 куе метр!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-ya-k ... GLQsp.html
1-я квартира в новострое ЖК Озерный, сдан в 2017 г, Обуховская, 139, м. Академгородок 5-7 мин на маршрутке или 20 мин пеша. Студия с авторским ремонтом под ключ. Готова для проживания.

45 куе за 25 м2

Пошлём продавана мысленно нах.

А за сколько этот гостиничный номер три звезды можно сдать?
6 тыс реально или нет? Если нет - то 5,5? Т.е. более 30-35 к$ оно никак не стоит?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Я вчора розраховувався з плиточником. Середня ЗП 15 000 грн в міс. Працює 22-23 днів на місяць. І добре кладе плитку, швидко і якісно!

Може то ви не рузумієте що таке якісно? Мабудь це його перший рік роботи, поки він набиває руку на невибагливих замовниках?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 01:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lejko_vit написав:Расчитывался сегодня с плиточником - средняя зп - 1000грн в день/ работает около 20дней в мес.

Это вам еще не самый дорогой попался.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:32

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Я вчора розраховувався з плиточником. Середня ЗП 15 000 грн в міс. Працює 22-23 днів на місяць. І добре кладе плитку, швидко і якісно!

Може то ви не рузумієте що таке якісно? Мабудь це його перший рік роботи, поки він набиває руку на невибагливих замовниках?

Я думаю, то ви не в змозі розрізнити, де якісна робота плиточника.
Ціна роботи і її якість - вони в укро-реаліях слабо корелюють між собою.

Можна найняти дорогого плиточника, не стояти над ним, дати свободу - він наробить халтури.

Навпаки - можна найняти недорогого майстра-заробітчанина, який під постійним контролем - швидко і якісно і недорого зробить роботу.

Тому - лапшайте далі про окуєнні заробки електриків, плиточників, таксистів, які "скупають пачками квартири" в Києві Фейслеса)))
Дані перепису абсолютно чітко вказують, хто з нас правий. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 січ, 2020 09:49, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:38

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  Frant написав:Я вчора розраховувався з плиточником. Середня ЗП 15 000 грн в міс. Працює 22-23 днів на місяць. І добре кладе плитку, швидко і якісно!

Може то ви не рузумієте що таке якісно? Мабудь це його перший рік роботи, поки він набиває руку на невибагливих замовниках?

Я думаю, то ви не в змозі розрізнити, де якісна робота плиточника.
Ціна роботи і її якість - вони слабо корелюють між собою.

Можна найняти дорогого плиточника, не стояти над ним, дати свободу - він наробить халтури.

Навпаки - можна найняти недорогого майстра-заробітчанина, який під постійним контролем - швидко і якісно і недорого зробить роботу.

Тому - лапшайте далі про окуєнні заробки електриків, плиточників, таксистів, які "скупають пачками квартири" в Києві Фейслеса)))
Дані перепису абсолютно чітко вказують, хто з нас правий. :mrgreen:

Сказочник.
От контроля ещё никто лучше работать не стал(не путать с аккуратностью).
Минимальная цена за кв. м. укладки плитки в Киеве давно 300грн.
Если спец не знает настоящую цену своей работы, то какой он спец
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:45

  shapo написав:Минимальная цена за кв. м. укладки плитки в Киеве давно 300грн


Навіть зараз - повно об,яв від 240-250 грн

https://www.olx.ua/kiev/q-%D0%BF%D0%BB% ... %82%D1%8B/

https://www.olx.ua/obyavlenie/plitochni ... GphnD.html

  shapo написав: От контроля ещё никто лучше работать не стал
пане Шапо, з Вами все ясно. Чому Ви дійсно - бідний і ниєте про свою пенсію і відсутність інших прибутків. :mrgreen: :mrgreen:

Пенсіонер з стажем, Ви так і залишились ментально в СРСР.
Ви не маєте жодного уявлення про сучасні системи і стандарти якості в машинобудуванні, фармацевтиці, будівельній галузі. Good bуе!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:52

  shapo написав:Минимальная цена за кв. м. укладки плитки в Киеве давно 300грн.
Если спец не знает настоящую цену своей работы, то какой он спец


Настоящая цена цена работы та, за которую получается продать свои услуги. Если спец посидит без работы, то его хотелки существенно попускает. А если ещё поискать не в Киеве...
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:33

  Mazay256 написав:
  shapo написав:Минимальная цена за кв. м. укладки плитки в Киеве давно 300грн.
Если спец не знает настоящую цену своей работы, то какой он спец


Настоящая цена цена работы та, за которую получается продать свои услуги. Если спец посидит без работы, то его хотелки существенно попускает. А если ещё поискать не в Киеве...


Однозначно! Поищите в Киеве плиточника дешевле чем 300грн/метр. Оцените их загрузку и очередь из клиентов. Потом пишите посты на форуме.
investorkiev
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