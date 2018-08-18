Зачем? Если по вашим словам плиточники тут по 1000 в день или 300 за квадрат ))))
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:03
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ничего сложного в работе управляющего укрпочтой тоже нет. Нужно знать как и иметь опыт работы. Опыт работы - это как ездить на велосипеде. Сначала медленно и часто падаешь (делаешь брак), потом приходит скорость и качество. Недорого могут работать либо суперпрофи , которые делают быстро (зачем им работать недорого?) или начинающие, которые должны криво-косо кому-то положить свои первые пару сотен метров плитки , чтобы набить руку и стать начинающим профи.
Не купил бы лендлорд квартиру, жили бы люди с ремонтом 80-ых?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:09
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:13
Та це така арифметика - не зовсім відповідає реаліям . Скільки в квартирі плитки треба покласти ? Якщо велика і нова - кілька десятків квадратів . Одна людина в таких місцях рідко працює - бригада - роблять швидше - а потім на інший об"єкт . Час переїзду-відпочинку у них досить тривалий . Якщо бригада працює через фірму - такого часу немає , але практично 50 % відходить в фірму ... А якщо одинак - то переважно ремонт - збити плитку , покласти плитку , допоміжні роботи - тисяч 15-20 і виходить . Важка брудна робота . Знаю хорошого плиточника , який перейшов на встановлення , ремонт та обслуговування котлів .
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен.
Значит это не хороший плиточник или проблемы со здоровьем. Стать хорошим плиточником это годы работы. Сопоставимо с не купленным ВО. Стать хорошим специалистом, если не любишь свою работу, не реально. То есть он потратил годы на совершенствование, а потом сказал "не нравится" и ушел?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не согласен.
Плиточник не бывает частью бригады - по крайней мере я не встречал. Он на аутсорсе. Бригада будет возиться на объекте полгода, а он сидеть без работы?
Фирмы на жилых объектах берут не 50%, а платят нормальную рыночную цену. Свое они берут с заказчика.
Не видел плиточника, который соглашался сбивать плитку или даже штукатурить, подготавливать поверхность. У них своя специализация. Зачем ему делать работу разнорабочего или штукатура. Хороший плиточник не равно хороший штукатур.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:31
думаю, рокєті є куда летіти
різниця в ціні 1м2 10 разів, а в оренді лише 2 раза,
або оренда у нас задорога, або ціна нерухомості на КРЖН занизька
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:31
Так я ж не про те - 300 грн комплексно за квадрат - це нормальна , хоч і трохи завищена ціна . Але це не така вже й висока зарплата насправді . За якісно зроблене .
Але можливо і ні - у нас неадекватний ринок праці . Перекошений .
Але Ваш приклад про керівництво не підходить - у робітника практично зразу видно результат , у керівника - часом не видно в принципі , або зразу ніби видно - а в результаті через якийсь час вилазять провали . І з досвідом тут складніше ...
Ну а відносно лендлордів - я не знаю , чи корисна їх робота ( точніше бізнес ) для економіки країни в принципі . Якось не можу оцінити в якійсь перспективі більш-менш тривалій . Якісь плюси є - але загальний вплив на "бульбашки" - однозначно мінус . Що переважує - ?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:44
Тоді я не знаю навіть - де Ви таких будівельників знаходите . Бригада маю на увазі - плиточники . Ну і "елітний" плиточник - який кладе плитку тільки на вже підготовлену поверхню - це просто рвач - як колись називали . Основна робота плиточника - не поклати плиточку на рівненьку поверхню - а оцінити , прорахувати та вирівняти . А так можна класти і по 10 квадратів за день .
Ну от якраз по цим Вашим коментарям і видно - як виходять ремонти по ціні в третину вартості квартири ... Не з тими будівельниками Ви працюєте . Розбалували їх просто .
Самі б навчилися плитку класти - виходило б наскільки економніше ...
Я так бачу - кожному лендлорду треба б було попрацювати з півроку прорабом десь на опоряджувальних роботах - вони б отримали врешті решт набагато більше ...
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для экономики очень важна мобильность населения, которую обеспечивают лендлорды.
Для оценки посмотрите - в СССР предполагалось, что 100% многоквартирного жилья будет в аренде. Поменял работу, сдал старую квартиру, получил новую. Эти прожекты разбились о реальность и в результате люди были закрепощены, привязаны к своим квартирам, что не в последнюю очередь привело к проблемам в экономике. В Мухосранске спецу некуда расти, а в Киеве не могут найти никого из местных. Нет полноценного рынка труда.
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