RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2808280928102811>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:03

  Xenon написав:Puente
ситуация усугубилась еще тем, что многие рабочие спецы уехали в Польшу

Зачем? Если по вашим словам плиточники тут по 1000 в день или 300 за квадрат ))))
xio13
 
Повідомлень: 268
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Висока зарплата всіляких там плиточників та електриків - показник бідної країни - і все . Нічого складного в покласти плитку немає - але позаяк лендлорди розкручують ринок - то постійно роблять ремонти - виникає дефіцит робітників . І це вже тягнеться другий десяток років ( в Києві так точно ) .

Ничего сложного в работе управляющего укрпочтой тоже нет. Нужно знать как и иметь опыт работы. Опыт работы - это как ездить на велосипеде. Сначала медленно и часто падаешь (делаешь брак), потом приходит скорость и качество. Недорого могут работать либо суперпрофи , которые делают быстро (зачем им работать недорого?) или начинающие, которые должны криво-косо кому-то положить свои первые пару сотен метров плитки , чтобы набить руку и стать начинающим профи.

Не купил бы лендлорд квартиру, жили бы люди с ремонтом 80-ых?
Vlad442
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:09

  xio13 написав:
  Xenon написав:Puente
ситуация усугубилась еще тем, что многие рабочие спецы уехали в Польшу

Зачем? Если по вашим словам плиточники тут по 1000 в день или 300 за квадрат ))))

Наверное потому, что в Польше они зарабатывают больше 40 евро в день.
Vlad442
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:13

  xio13 написав:
  Xenon написав:Puente
ситуация усугубилась еще тем, что многие рабочие спецы уехали в Польшу

Зачем? Если по вашим словам плиточники тут по 1000 в день или 300 за квадрат ))))

Та це така арифметика - не зовсім відповідає реаліям . Скільки в квартирі плитки треба покласти ? Якщо велика і нова - кілька десятків квадратів . Одна людина в таких місцях рідко працює - бригада - роблять швидше - а потім на інший об"єкт . Час переїзду-відпочинку у них досить тривалий . Якщо бригада працює через фірму - такого часу немає , але практично 50 % відходить в фірму ... А якщо одинак - то переважно ремонт - збити плитку , покласти плитку , допоміжні роботи - тисяч 15-20 і виходить . Важка брудна робота . Знаю хорошого плиточника , який перейшов на встановлення , ремонт та обслуговування котлів .
Puente
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Важка брудна робота

Согласен.
  Puente написав:Знаю хорошого плиточника , який перейшов на встановлення , ремонт та обслуговування котлів .

Значит это не хороший плиточник или проблемы со здоровьем. Стать хорошим плиточником это годы работы. Сопоставимо с не купленным ВО. Стать хорошим специалистом, если не любишь свою работу, не реально. То есть он потратил годы на совершенствование, а потом сказал "не нравится" и ушел?
Vlad442
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Та це така арифметика - не зовсім відповідає реаліям . Скільки в квартирі плитки треба покласти ? Якщо велика і нова - кілька десятків квадратів . Одна людина в таких місцях рідко працює - бригада - роблять швидше - а потім на інший об"єкт . Час переїзду-відпочинку у них досить тривалий . Якщо бригада працює через фірму - такого часу немає , але практично 50 % відходить в фірму ...

Не согласен.
Плиточник не бывает частью бригады - по крайней мере я не встречал. Он на аутсорсе. Бригада будет возиться на объекте полгода, а он сидеть без работы?
Фирмы на жилых объектах берут не 50%, а платят нормальную рыночную цену. Свое они берут с заказчика.
  Puente написав:збити плитку

Не видел плиточника, который соглашался сбивать плитку или даже штукатурить, подготавливать поверхность. У них своя специализация. Зачем ему делать работу разнорабочего или штукатура. Хороший плиточник не равно хороший штукатур.
Vlad442
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:31

думаю, рокєті є куда летіти

https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Japan&city1=Tokyo&country2=Ukraine&city2=Kiev&displayCurrency=USD
різниця в ціні 1м2 10 разів, а в оренді лише 2 раза,
або оренда у нас задорога, або ціна нерухомості на КРЖН занизька
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17224
З нами з: 09.03.14
Подякував: 992 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:31

  Vlad442 написав:
  Puente написав:Висока зарплата всіляких там плиточників та електриків - показник бідної країни - і все . Нічого складного в покласти плитку немає - але позаяк лендлорди розкручують ринок - то постійно роблять ремонти - виникає дефіцит робітників . І це вже тягнеться другий десяток років ( в Києві так точно ) .

Ничего сложного в работе управляющего укрпочтой тоже нет. Нужно знать как и иметь опыт работы. Опыт работы - это как ездить на велосипеде. Сначала медленно и часто падаешь (делаешь брак), потом приходит скорость и качество. Недорого могут работать либо суперпрофи , которые делают быстро (зачем им работать недорого?) или начинающие, которые должны криво-косо кому-то положить свои первые пару сотен метров плитки , чтобы набить руку и стать начинающим профи.

Не купил бы лендлорд квартиру, жили бы люди с ремонтом 80-ых?


Так я ж не про те - 300 грн комплексно за квадрат - це нормальна , хоч і трохи завищена ціна . Але це не така вже й висока зарплата насправді . За якісно зроблене .
Але можливо і ні - у нас неадекватний ринок праці . Перекошений .
Але Ваш приклад про керівництво не підходить - у робітника практично зразу видно результат , у керівника - часом не видно в принципі , або зразу ніби видно - а в результаті через якийсь час вилазять провали . І з досвідом тут складніше ...
Ну а відносно лендлордів - я не знаю , чи корисна їх робота ( точніше бізнес ) для економіки країни в принципі . Якось не можу оцінити в якійсь перспективі більш-менш тривалій . Якісь плюси є - але загальний вплив на "бульбашки" - однозначно мінус . Що переважує - ?
Puente
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:44

  Vlad442 написав:
  Puente написав:Та це така арифметика - не зовсім відповідає реаліям . Скільки в квартирі плитки треба покласти ? Якщо велика і нова - кілька десятків квадратів . Одна людина в таких місцях рідко працює - бригада - роблять швидше - а потім на інший об"єкт . Час переїзду-відпочинку у них досить тривалий . Якщо бригада працює через фірму - такого часу немає , але практично 50 % відходить в фірму ...

Не согласен.
Плиточник не бывает частью бригады - по крайней мере я не встречал. Он на аутсорсе. Бригада будет возиться на объекте полгода, а он сидеть без работы?
Фирмы на жилых объектах берут не 50%, а платят нормальную рыночную цену. Свое они берут с заказчика.
  Puente написав:збити плитку

Не видел плиточника, который соглашался сбивать плитку или даже штукатурить, подготавливать поверхность. У них своя специализация. Зачем ему делать работу разнорабочего или штукатура. Хороший плиточник не равно хороший штукатур.


Тоді я не знаю навіть - де Ви таких будівельників знаходите . Бригада маю на увазі - плиточники . Ну і "елітний" плиточник - який кладе плитку тільки на вже підготовлену поверхню - це просто рвач - як колись називали . Основна робота плиточника - не поклати плиточку на рівненьку поверхню - а оцінити , прорахувати та вирівняти . А так можна класти і по 10 квадратів за день .
Ну от якраз по цим Вашим коментарям і видно - як виходять ремонти по ціні в третину вартості квартири ... Не з тими будівельниками Ви працюєте . Розбалували їх просто .
Самі б навчилися плитку класти - виходило б наскільки економніше ...
Я так бачу - кожному лендлорду треба б було попрацювати з півроку прорабом десь на опоряджувальних роботах - вони б отримали врешті решт набагато більше ...
Puente
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Ну а відносно лендлордів - я не знаю , чи корисна їх робота ( точніше бізнес ) для економіки країни в принципі . Якось не можу оцінити в якійсь перспективі більш-менш тривалій . Якісь плюси є - але загальний вплив на "бульбашки" - однозначно мінус . Що переважує - ?

Для экономики очень важна мобильность населения, которую обеспечивают лендлорды.
Для оценки посмотрите - в СССР предполагалось, что 100% многоквартирного жилья будет в аренде. Поменял работу, сдал старую квартиру, получил новую. Эти прожекты разбились о реальность и в результате люди были закрепощены, привязаны к своим квартирам, что не в последнюю очередь привело к проблемам в экономике. В Мухосранске спецу некуда расти, а в Киеве не могут найти никого из местных. Нет полноценного рынка труда.
Vlad442
 
Повідомлень: 6014
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 935 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2808280928102811>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, shapo і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1743, 1744, 1745
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
17441 2794518
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 07:28
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191957
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 10083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 18:25
marina-koval-1990

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1021)
24.01.2020 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.