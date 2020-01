Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:46

Puente написав: Висока зарплата всіляких там плиточників та електриків - показник бідної країни - і все . Нічого складного в покласти плитку немає - але позаяк лендлорди розкручують ринок - то постійно роблять ремонти - виникає дефіцит робітників . І це вже тягнеться другий десяток років ( в Києві так точно ) . Висока зарплата всіляких там плиточників та електриків - показник бідної країни - і все .- але позаяк лендлорди розкручують ринок - то постійно роблять ремонти - виникає дефіцит робітників . І це вже тягнеться другий десяток років ( в Києві так точно ) .

ага, я напр, максимум можу покласти до 2 м2 плитки за день, потім півтижня лапки болять... а так таки-так "нічого складного", не рокет-саєнс ага, я напр, максимум можу покласти до 2 м2 плитки за день, потім півтижня лапки болять... а так таки-так "нічого складного", не рокет-саєнс

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/