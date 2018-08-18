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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:46
Puente написав:
Висока зарплата всіляких там плиточників та електриків - показник бідної країни - і все . Нічого складного в покласти плитку немає
- але позаяк лендлорди розкручують ринок - то постійно роблять ремонти - виникає дефіцит робітників . І це вже тягнеться другий десяток років ( в Києві так точно ) .
ага, я напр, максимум можу покласти до 2 м2 плитки за день, потім півтижня лапки болять... а так таки-так "нічого складного", не рокет-саєнс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:49
Puente написав:
Самі б навчилися плитку класти - виходило б наскільки економніше ...
Было бы медленно и некачественно. Вы недооцениваете стоимость квалификации других людей.
Puente написав:
Я так бачу - кожному лендлорду треба б було попрацювати з півроку прорабом десь на опоряджувальних роботах - вони б отримали врешті решт набагато більше ...
Профессиональный лендлорд сделал столько ремонтов, что у него есть опыт работы прорабом побольше, чем полгода.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:53
У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь.
Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!!
4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!!
Выгнал пинками.
Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.
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