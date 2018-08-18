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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2808280928102811

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:46

  Puente написав:Висока зарплата всіляких там плиточників та електриків - показник бідної країни - і все . Нічого складного в покласти плитку немає - але позаяк лендлорди розкручують ринок - то постійно роблять ремонти - виникає дефіцит робітників . І це вже тягнеться другий десяток років ( в Києві так точно ) .

ага, я напр, максимум можу покласти до 2 м2 плитки за день, потім півтижня лапки болять... а так таки-так "нічого складного", не рокет-саєнс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Puente написав:Самі б навчилися плитку класти - виходило б наскільки економніше ...

Было бы медленно и некачественно. Вы недооцениваете стоимость квалификации других людей.
  Puente написав:Я так бачу - кожному лендлорду треба б було попрацювати з півроку прорабом десь на опоряджувальних роботах - вони б отримали врешті решт набагато більше ...

Профессиональный лендлорд сделал столько ремонтов, что у него есть опыт работы прорабом побольше, чем полгода.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь.

Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!!

4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!!

Выгнал пинками.

Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.
investorkiev
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