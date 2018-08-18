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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2810281128122813>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:30

  investorkiev написав:У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь.

Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!!

4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!!

Выгнал пинками.

Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.

а что за контора"? тоже надо но не хочу нарваться на разводил
как увидят ремонт скажут не 4000 а 12000
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:32

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь.
Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!!
4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!!

Вызвал или вызвала? Если вызвала, то дядька хотел воспользоваться женкой наивностью. По времени выполнения что сказал? или не дошло до того?


Та какое нах время??? Сколько регулировать то окно? 10 минут на створку! Ну пусть еще +30 минут на замену резинок. Итого 40 минут*4. Казел.

Я бы сейчас в ремонт уже поостерегся влазить - побреют только так. Кто рассказывает байки про дешевых мастеров в Киеве в 2020 - вызывает улыбку.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, слышали про эпидемию в Китае? Там власти полностью заблокировали 11тимиллионный никому не известный городишко.

Но это только часть информации. По всему миру власти предпринимают беспрецендентные меры по предотвращению распостранения вируса. В той же РФ во всех крупнейших аэропортах страны установили дежурства эпидимеологов, проверяют китайцеи и рейсы из Азии, меряют температуру, кто подозрительный -в карантин.

Делает ли что-то Украина? Может тоже есть контроль в аэропортах? Может МОЗ закупает дополнительные лекарства? Дает разьяснения?

Нет, всем пох, все руководство весело в Давосе пытается продать Укрзализныцю.

Пора признать - государство не в состоянии выполнять никакие свои функции. Ни управлять госмонополиями. Ни реализовывать права граждан на работу, медицину, образование, безопасность...

Треш
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:45

... ще не вечір, але вже пішли акуїтєльні історії)))

  investorkiev написав:У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь.

Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!!

4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!!

Выгнал пинками.

Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.

... а чому такий продвинут-ий(-та) лендлорд(-ша) зразу по телефону "орієнтовну" ціну не запитав(-ла)?

- а історії про те, як незаплатили і "пінками під зад" - закінчення мають, переважно, протилежне :)
- майстер, який не отримав за виконану роботу - в моменті ЗНИЩУЄ своє виконання роботи(будь то регулювання вікна, чи укладка плитки/плитку молоточком цок-цок в декількох місцях/) і гонорово йде собі, сильно грюкнувши дверима! :D

... так що думай-те, перш ніж НЕ оплатити виконану роботу! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:00

  investorkiev написав:Кстати, слышали про эпидемию в Китае? Там власти полностью заблокировали 11тимиллионный никому не известный городишко.

Но это только часть информации. По всему миру власти предпринимают беспрецендентные меры по предотвращению распостранения вируса. В той же РФ во всех крупнейших аэропортах страны установили дежурства эпидимеологов, проверяют китайцеи и рейсы из Азии, меряют температуру, кто подозрительный -в карантин.

Делает ли что-то Украина? Может тоже есть контроль в аэропортах? Может МОЗ закупает дополнительные лекарства? Дает разьяснения?

Нет, всем пох, все руководство весело в Давосе пытается продать Укрзализныцю.

Пора признать - государство не в состоянии выполнять никакие свои функции. Ни управлять госмонополиями. Ни реализовывать права граждан на работу, медицину, образование, безопасность...

Треш

Не бережете вы себя. Столько переживаний. Группа риска люди после 80 со смежными проблемами: сердечники, диабет, болезнь Паркенсона ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:02

  Vlad442 написав:Не видел плиточника, который соглашался сбивать плитку или даже штукатурить, подготавливать поверхность. У них своя специализация. Зачем ему делать работу разнорабочего или штукатура. Хороший плиточник не равно хороший штукатур.

Бывает всякое.
Есть плиточники, которые требуют, чтобы их под белы ручки подвели к готовым стенам. А есть спецы, которые с парой подсобных рабочих делают ремонты с нуля и до упора. Думаете, такая большая проблема сделать стандартную разводку электрики при наличии инструмента? Или так проблематично выровнять стены и полы по маякам?
Понятно, что пожилой дядя мешки Церезита на своем горбу таскать не станет и накидывать на стены центнеры раствора для его поясницы уже затруднительно, но здесь все зависит от объемов и от оплаты.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:03

  investorkiev написав:У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь.

Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!!

4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!!

Выгнал пинками.

Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.

Натаха, ти береш майстрів (плиточників, сантехніків і віконщиків) - лише з дипломами МВА? Може, вони й англійську мову добре знають? Саме тому ремонти такі дорогі? :mrgreen:


  Xenon написав:Хорошие спецы остались тут и у них очередь на несколько месяцев вперед и

Саме так!
Власники житла роками чекають сантехніків-плиточників)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 січ, 2020 13:26, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:06

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Не видел плиточника, который соглашался сбивать плитку или даже штукатурить, подготавливать поверхность. У них своя специализация. Зачем ему делать работу разнорабочего или штукатура.

и что, вот такой "белоручка" кладёт по 300 за квадрат???
примерно с такой скоростью?
https://youtu.be/raEvKsVKEmI?t=305

Кино.
Плюс фразы "вверху и внизу никто не увидит", "кладем без крестиков", "клей при такой температуре хоть час можно держать открытым" подрывают авторитет этого плиточника. Я бы такого не нанял.
Плюс то, что осталось за кадром - грунтовка, время замешать и нанести клей, плюс время на затирку, плюс подрезка внизу и вверху (при стынущем клее). 10 квадратов за день он сделает, но подозреваю, что с опытным заказчиком такое не прокатит.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:09

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Я вчора розраховувався з плиточником. Середня ЗП 15 000 грн в міс. Працює 22-23 днів на місяць. І добре кладе плитку, швидко і якісно!

Може то ви не рузумієте що таке якісно? Мабудь це його перший рік роботи, поки він набиває руку на невибагливих замовниках?

Я думаю, то ви не в змозі розрізнити, де якісна робота плиточника.
Ціна роботи і її якість - вони слабо корелюють між собою.

Можна найняти дорогого плиточника, не стояти над ним, дати свободу - він наробить халтури.

Навпаки - можна найняти недорогого майстра-заробітчанина, який під постійним контролем - швидко і якісно і недорого зробить роботу.

Тому - лапшайте далі про окуєнні заробки електриків, плиточників, таксистів, які "скупають пачками квартири" в рожевоокулярному Києві )))
Дані перепису абсолютно чітко вказують, хто з нас правий. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:10

  investorkiev написав:
Та какое нах время??? Сколько регулировать то окно? 10 минут на створку! Ну пусть еще +30 минут на замену резинок. Итого 40 минут*4. Казел.

Я бы сейчас в ремонт уже поостерегся влазить - побреют только так. Кто рассказывает байки про дешевых мастеров в Киеве в 2020 - вызывает улыбку.

В свое время на лопнувший ремень стиралки я вызывал мастера. При курсе 8 он мне насчитал за замену 700 грн.
Пол-года назад накрылся ремень на второй стиралке.
Сам ремень обошелся чуть дороже сотни гривен. Отвинтил пять винтов и заменил его за 5 минут.
Хотите ремонтные услуги дешево - делайте сами
antey1969
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