а что за контора"? тоже надо но не хочу нарваться на разводил
как увидят ремонт скажут не 4000 а 12000
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:30
а что за контора"? тоже надо но не хочу нарваться на разводил
как увидят ремонт скажут не 4000 а 12000
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:32
Та какое нах время??? Сколько регулировать то окно? 10 минут на створку! Ну пусть еще +30 минут на замену резинок. Итого 40 минут*4. Казел.
Я бы сейчас в ремонт уже поостерегся влазить - побреют только так. Кто рассказывает байки про дешевых мастеров в Киеве в 2020 - вызывает улыбку.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, слышали про эпидемию в Китае? Там власти полностью заблокировали 11тимиллионный никому не известный городишко.
Но это только часть информации. По всему миру власти предпринимают беспрецендентные меры по предотвращению распостранения вируса. В той же РФ во всех крупнейших аэропортах страны установили дежурства эпидимеологов, проверяют китайцеи и рейсы из Азии, меряют температуру, кто подозрительный -в карантин.
Делает ли что-то Украина? Может тоже есть контроль в аэропортах? Может МОЗ закупает дополнительные лекарства? Дает разьяснения?
Нет, всем пох, все руководство весело в Давосе пытается продать Укрзализныцю.
Пора признать - государство не в состоянии выполнять никакие свои функции. Ни управлять госмонополиями. Ни реализовывать права граждан на работу, медицину, образование, безопасность...
Треш
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:45
... ще не вечір, але вже пішли акуїтєльні історії)))
... а чому такий продвинут-ий(-та) лендлорд(-ша) зразу по телефону "орієнтовну" ціну не запитав(-ла)?
- а історії про те, як незаплатили і "пінками під зад" - закінчення мають, переважно, протилежне
- майстер, який не отримав за виконану роботу - в моменті ЗНИЩУЄ своє виконання роботи(будь то регулювання вікна, чи укладка плитки/плитку молоточком цок-цок в декількох місцях/) і гонорово йде собі, сильно грюкнувши дверима!
... так що думай-те, перш ніж НЕ оплатити виконану роботу!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:00
Не бережете вы себя. Столько переживаний. Группа риска люди после 80 со смежными проблемами: сердечники, диабет, болезнь Паркенсона
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:02
Бывает всякое.
Есть плиточники, которые требуют, чтобы их под белы ручки подвели к готовым стенам. А есть спецы, которые с парой подсобных рабочих делают ремонты с нуля и до упора. Думаете, такая большая проблема сделать стандартную разводку электрики при наличии инструмента? Или так проблематично выровнять стены и полы по маякам?
Понятно, что пожилой дядя мешки Церезита на своем горбу таскать не станет и накидывать на стены центнеры раствора для его поясницы уже затруднительно, но здесь все зависит от объемов и от оплаты.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:03
Натаха, ти береш майстрів (плиточників, сантехніків і віконщиків) - лише з дипломами МВА? Може, вони й англійську мову добре знають? Саме тому ремонти такі дорогі?
Саме так!
Власники житла роками чекають сантехніків-плиточників)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 січ, 2020 13:26, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:06
Кино.
Плюс фразы "вверху и внизу никто не увидит", "кладем без крестиков", "клей при такой температуре хоть час можно держать открытым" подрывают авторитет этого плиточника. Я бы такого не нанял.
Плюс то, что осталось за кадром - грунтовка, время замешать и нанести клей, плюс время на затирку, плюс подрезка внизу и вверху (при стынущем клее). 10 квадратов за день он сделает, но подозреваю, что с опытным заказчиком такое не прокатит.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:09
Я думаю, то ви не в змозі розрізнити, де якісна робота плиточника.
Ціна роботи і її якість - вони слабо корелюють між собою.
Можна найняти дорогого плиточника, не стояти над ним, дати свободу - він наробить халтури.
Навпаки - можна найняти недорогого майстра-заробітчанина, який під постійним контролем - швидко і якісно і недорого зробить роботу.
Тому - лапшайте далі про окуєнні заробки електриків, плиточників, таксистів, які "скупають пачками квартири" в рожевоокулярному Києві )))
Дані перепису абсолютно чітко вказують, хто з нас правий.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:10
В свое время на лопнувший ремень стиралки я вызывал мастера. При курсе 8 он мне насчитал за замену 700 грн.
Пол-года назад накрылся ремень на второй стиралке.
Сам ремень обошелся чуть дороже сотни гривен. Отвинтил пять винтов и заменил его за 5 минут.
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