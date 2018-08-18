Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:38

Кстати, слышали про эпидемию в Китае? Там власти полностью заблокировали 11тимиллионный никому не известный городишко.



Но это только часть информации. По всему миру власти предпринимают беспрецендентные меры по предотвращению распостранения вируса. В той же РФ во всех крупнейших аэропортах страны установили дежурства эпидимеологов, проверяют китайцеи и рейсы из Азии, меряют температуру, кто подозрительный -в карантин.



Делает ли что-то Украина? Может тоже есть контроль в аэропортах? Может МОЗ закупает дополнительные лекарства? Дает разьяснения?



Нет, всем пох, все руководство весело в Давосе пытается продать Укрзализныцю.



Пора признать - государство не в состоянии выполнять никакие свои функции. Ни управлять госмонополиями. Ни реализовывать права граждан на работу, медицину, образование, безопасность...



Треш