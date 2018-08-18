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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2810281128122813

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:10

  investorkiev написав:
Та какое нах время??? Сколько регулировать то окно? 10 минут на створку! Ну пусть еще +30 минут на замену резинок. Итого 40 минут*4. Казел.

Я бы сейчас в ремонт уже поостерегся влазить - побреют только так. Кто рассказывает байки про дешевых мастеров в Киеве в 2020 - вызывает улыбку.

В свое время на лопнувший ремень стиралки я вызывал мастера. При курсе 8 он мне насчитал за замену 700 грн.
Пол-года назад накрылся ремень на второй стиралке.
Сам ремень обошелся чуть дороже сотни гривен. Отвинтил пять винтов и заменил его за 5 минут.
Хотите ремонтные услуги дешево - делайте сами
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:20

  investorkiev написав:У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь.
Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!!
4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!!
Выгнал пинками.
Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.


Ну если рожево-окулярники готовы платить, то почему им не заряжать ценники?
Аналогичный пример, как "специалисты" натягивают "рожево-окулярников":

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:23

Можно нанять недорого мастера, который вот такого ремонта наделает занедорого


И таких видосов и случаев в жизни более чем достаточно
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:24

  investorkiev написав:Кстати, слышали про эпидемию в Китае? Там власти полностью заблокировали 11тимиллионный никому не известный городишко.

Но это только часть информации. По всему миру власти предпринимают беспрецендентные меры по предотвращению распостранения вируса. В той же РФ во всех крупнейших аэропортах страны установили дежурства эпидимеологов, проверяют китайцеи и рейсы из Азии, меряют температуру, кто подозрительный -в карантин.

Делает ли что-то Украина? Может тоже есть контроль в аэропортах? Может МОЗ закупает дополнительные лекарства? Дает разьяснения?

Нет, всем пох, все руководство весело в Давосе пытается продать Укрзализныцю.

Пора признать - государство не в состоянии выполнять никакие свои функции. Ни управлять госмонополиями. Ни реализовывать права граждан на работу, медицину, образование, безопасность...

Треш

Он нас даже если люди будут падать мертвыми посреди улицы - никто ничего делать не будет.

Откуда Вы знаете, что у нас этого вируса нет? :)

Может у нас уже 100 человек от этого вируса умерло. А записали их как обычный "грипп", ОРЗ, ОРВИ
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 24 січ, 2020 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:24

  Вкладчик1234 написав:
  investorkiev написав:У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь.
Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!!
4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!!
Выгнал пинками.
Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.


Ну если рожево-окулярники готовы платить, то почему им не заряжать ценники?
Аналогичный пример, как "специалисты" натягивают "рожево-окулярников":

Зображення

5400 грн - нормальна ціна за чистку реєєстра і пошук вірусів в комп,ютері)))

  Xenon написав:Можно нанять недорого мастера, который вот такого ремонта наделает
Ужос-ужос))) Мабуть, то дорогий майстер, який отримав свободу творчості)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 січ, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Есть плиточники, которые требуют, чтобы их под белы ручки подвели к готовым стенам. А есть спецы, которые с парой подсобных рабочих делают ремонты с нуля и до упора. Думаете, такая большая проблема сделать стандартную разводку электрики при наличии инструмента? Или так проблематично выровнять стены и полы по маякам?

Есть спецы, которые делают все, есть узкие специалисты. Это разные сегменты. Универсал всегда будет давать худшее качество и меньшую скорость, поэтому их сегмент это эконом ремонты. Ту же электрику правильно спроектировать сможет не каждый электрик не говоря уже о плиточнике-штукатуре. Еще вопрос скорости ремонта. Одно дело однушка в панельке, где отдельным специалистам негде развернуться, другое дело большая площадь и требования к качеству. Там бригада универсалов будет год ковыряться и оставит кучу косяков.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Кино.
Плюс фразы "вверху и внизу никто не увидит", "кладем без крестиков", "клей при такой температуре хоть час можно держать открытым" подрывают авторитет этого плиточника.

Если не ошибаюсь, в начале видео была фраза по неровную плитку. Потому укладывалась она от середины, ровность швов и сторон делалась на уровне глаз. Делалось в детсаду, потому плитка бюджетная.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:26

  Vlad442 написав:у же электрику правильно спроектировать сможет не каждый электрик не говоря уже о плиточнике-штукатуре


  Vlad442 написав:Стать хорошим плиточником это годы работы. Сопоставимо с не купленным ВО. Стать хорошим специалистом, если не любиш


А хорошим двірником????
Десятиріччя складної філігранної роботи!!!
Як правильно метлу тримати, як мести!!!
А таксистом???
А сантехніком???
А продавцем???

Куди там професорам, міністрам та ншій шпані))))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:39

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Кино.
Плюс фразы "вверху и внизу никто не увидит", "кладем без крестиков", "клей при такой температуре хоть час можно держать открытым" подрывают авторитет этого плиточника.

Если не ошибаюсь, в начале видео была фраза по неровную плитку. Потому укладывалась она от середины, ровность швов и сторон делалась на уровне глаз. Делалось в детсаду, потому плитка бюджетная.

И мастер бюджетный, который делает свербюджетно, потому что ему платят бюджетно. Стоит ли брать такие крайние точки, как ориентир?
Vlad442
 
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