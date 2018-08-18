Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав: Та какое нах время??? Сколько регулировать то окно? 10 минут на створку! Ну пусть еще +30 минут на замену резинок. Итого 40 минут*4. Казел.
Я бы сейчас в ремонт уже поостерегся влазить - побреют только так. Кто рассказывает байки про дешевых мастеров в Киеве в 2020 - вызывает улыбку.
В свое время на лопнувший ремень стиралки я вызывал мастера. При курсе 8 он мне насчитал за замену 700 грн. Пол-года назад накрылся ремень на второй стиралке. Сам ремень обошелся чуть дороже сотни гривен. Отвинтил пять винтов и заменил его за 5 минут. Хотите ремонтные услуги дешево - делайте сами
investorkiev написав:У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь. Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!! 4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!! Выгнал пинками. Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.
Ну если рожево-окулярники готовы платить, то почему им не заряжать ценники? Аналогичный пример, как "специалисты" натягивают "рожево-окулярников":
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
investorkiev написав:Кстати, слышали про эпидемию в Китае? Там власти полностью заблокировали 11тимиллионный никому не известный городишко.
Но это только часть информации. По всему миру власти предпринимают беспрецендентные меры по предотвращению распостранения вируса. В той же РФ во всех крупнейших аэропортах страны установили дежурства эпидимеологов, проверяют китайцеи и рейсы из Азии, меряют температуру, кто подозрительный -в карантин.
Делает ли что-то Украина? Может тоже есть контроль в аэропортах? Может МОЗ закупает дополнительные лекарства? Дает разьяснения?
Нет, всем пох, все руководство весело в Давосе пытается продать Укрзализныцю.
Пора признать - государство не в состоянии выполнять никакие свои функции. Ни управлять госмонополиями. Ни реализовывать права граждан на работу, медицину, образование, безопасность...
Треш
Он нас даже если люди будут падать мертвыми посреди улицы - никто ничего делать не будет.
Откуда Вы знаете, что у нас этого вируса нет?
Может у нас уже 100 человек от этого вируса умерло. А записали их как обычный "грипп", ОРЗ, ОРВИ
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в П'ят 24 січ, 2020 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
investorkiev написав:У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь. Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!! 4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!! Выгнал пинками. Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.
Ну если рожево-окулярники готовы платить, то почему им не заряжать ценники? Аналогичный пример, как "специалисты" натягивают "рожево-окулярников":
5400 грн - нормальна ціна за чистку реєєстра і пошук вірусів в комп,ютері)))
Xenon написав:Можно нанять недорого мастера, который вот такого ремонта наделает
Ужос-ужос))) Мабуть, то дорогий майстер, який отримав свободу творчості)))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 24 січ, 2020 13:25, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
antey1969 написав:Есть плиточники, которые требуют, чтобы их под белы ручки подвели к готовым стенам. А есть спецы, которые с парой подсобных рабочих делают ремонты с нуля и до упора. Думаете, такая большая проблема сделать стандартную разводку электрики при наличии инструмента? Или так проблематично выровнять стены и полы по маякам?
Есть спецы, которые делают все, есть узкие специалисты. Это разные сегменты. Универсал всегда будет давать худшее качество и меньшую скорость, поэтому их сегмент это эконом ремонты. Ту же электрику правильно спроектировать сможет не каждый электрик не говоря уже о плиточнике-штукатуре. Еще вопрос скорости ремонта. Одно дело однушка в панельке, где отдельным специалистам негде развернуться, другое дело большая площадь и требования к качеству. Там бригада универсалов будет год ковыряться и оставит кучу косяков.