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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2810281128122813

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:06

Так Я не поняв.
Дорого чи дешево покласти керамограніт?

Який висновок? Працюють за їжу чи ломлять ціну і не дивлять на те що пенсія 2 тисячі гривні
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:17

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:Кино.
Плюс фразы "вверху и внизу никто не увидит", "кладем без крестиков", "клей при такой температуре хоть час можно держать открытым" подрывают авторитет этого плиточника.

Если не ошибаюсь, в начале видео была фраза по неровную плитку. Потому укладывалась она от середины, ровность швов и сторон делалась на уровне глаз. Делалось в детсаду, потому плитка бюджетная.


Вы ж не пойдете пломбу ставить к гинекологу, а пойдете к стоматологу, пусть и дешевому.

Как может плиточник сделать электрику?? Примерно как гинеколог запломбировать зуб

ЗЫ: можно пробовать самолечение, но иногда получается уринотерапия..
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:29

  Первый написав:Так Я не поняв.
Дорого чи дешево покласти керамограніт?


укладка керамогранита незначительно дороже (сложенее в порезке) чем укладка керамической плитки
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:31

  airmax78 написав:Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.

Їпать ту люсю.....
54%

Акуєть кричали гості....
Дубінський реальний г***
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:как Конговец будет выкручиваться, когда ему вместо 18% налогов впаяют 54%.

Это налоги на зарплату , основную и дополнительную и разовые работы по договорам.
Конговец, как предприниматель, будет платить прежние 5% единого налога или 18 %, если он на общей системе( тему своего налогообложения он так толком и не раскрыл).
Конговцу даже лучше, для единого налога подняли планку оборота до 7 млн в год.
А Дубинский хочет вжарить директоров Укрпочты, Нефтегаза и т.п., они берут в бюджете 2 грн и 1 (54%) грн тут же возвращают обратно
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:19

  Serg-ik написав:А Дубинский хочет вжарить директоров Укрпочты, Нефтегаза и т.п., они берут в бюджете 2 грн и 1 (54%) грн тут же возвращают обратно

Ну еще вжарят работающих вбелую айтишников, например...
fasser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:28

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:как Конговец будет выкручиваться, когда ему вместо 18% налогов впаяют 54%.

Это налоги на зарплату , основную и дополнительную и разовые работы по договорам.
Конговец, как предприниматель, будет платить прежние 5% единого налога или 18 %, если он на общей системе( тему своего налогообложения он так толком и не раскрыл).
Конговцу даже лучше, для единого налога подняли планку оборота до 7 млн в год.
А Дубинский хочет вжарить директоров Укрпочты, Нефтегаза и т.п., они берут в бюджете 2 грн и 1 (54%) грн тут же возвращают обратно

Повысят себе зарплату на 54% , и на руки будет то-же самое.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:32

Бльооооооооо: https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... pore-s-nbu
Зробили всех разом! Доллярчик, спасибо!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:42

  airmax78 написав:Бльооооооооо: https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... pore-s-nbu
Зробили всех разом! Доллярчик, спасибо!

Зебілам - гіп-гіп - ура!
Варто би зробити це за рахунок зебільної бригади!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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