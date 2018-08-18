Так Я не поняв.
Дорого чи дешево покласти керамограніт?
Який висновок? Працюють за їжу чи ломлять ціну і не дивлять на те що пенсія 2 тисячі гривні
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:06
Так Я не поняв.
Дорого чи дешево покласти керамограніт?
Який висновок? Працюють за їжу чи ломлять ціну і не дивлять на те що пенсія 2 тисячі гривні
Всім процвітання!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:17
Вы ж не пойдете пломбу ставить к гинекологу, а пойдете к стоматологу, пусть и дешевому.
Как может плиточник сделать электрику?? Примерно как гинеколог запломбировать зуб
ЗЫ: можно пробовать самолечение, но иногда получается уринотерапия..
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:29
Додано: П'ят 24 січ, 2020 15:31
Їпать ту люсю.....
54%
Акуєть кричали гості....
Дубінський реальний г***
Всім процвітання!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это налоги на зарплату , основную и дополнительную и разовые работы по договорам.
Конговец, как предприниматель, будет платить прежние 5% единого налога или 18 %, если он на общей системе( тему своего налогообложения он так толком и не раскрыл).
Конговцу даже лучше, для единого налога подняли планку оборота до 7 млн в год.
А Дубинский хочет вжарить директоров Укрпочты, Нефтегаза и т.п., они берут в бюджете 2 грн и 1 (54%) грн тут же возвращают обратно
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:19
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:28
Повысят себе зарплату на 54% , и на руки будет то-же самое.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:32
Бльооооооооо:
Зробили всех разом! Доллярчик, спасибо!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 16:42
Зебілам - гіп-гіп - ура!
Варто би зробити це за рахунок зебільної бригади!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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