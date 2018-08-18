Дубинский - долбодятел
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52
Дубинский - долбодятел
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:05
... так, нарешті взялись за жирних котів!!!
- а, коли я писав тут свою таблицю СПРАВЕДЛИВОГО оподаткування - так сміялись....
- а писав я щось, накшталт цього:
... є дохід до 10тис грн - плати 5% податку...
- від 10тис. до 20тис. - 10% податку...
- від 20 до 30 - 15%
- від 30 до 40 - 20%
- від 40 до 50 - 25%
- і т. д. аж до 50-60%(максимум)
- ну то що, тепер ще смішно?
п. с.
... як добре, що Зе-команда таки підчитує цей форум і враховує думки Долярчика!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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