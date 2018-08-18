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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52

  Serg-ik написав:А Дубинский хочет вжарить директоров Укрпочты, Нефтегаза и т.п., они берут в бюджете 2 грн и 1 (54%) грн тут же возвращают обратно

Дубинский - долбодятел
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:05

  airmax78 написав:Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.

... так, нарешті взялись за жирних котів!!! :lol:
- а, коли я писав тут свою таблицю СПРАВЕДЛИВОГО оподаткування - так сміялись....
- а писав я щось, накшталт цього:
... є дохід до 10тис грн - плати 5% податку...
- від 10тис. до 20тис. - 10% податку...
- від 20 до 30 - 15%
- від 30 до 40 - 20%
- від 40 до 50 - 25%
- і т. д. аж до 50-60%(максимум)

- ну то що, тепер ще смішно? :mrgreen: :lol:

п. с.
... як добре, що Зе-команда таки підчитує цей форум і враховує думки Долярчика! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:44

Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:07

  airmax78 написав:Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.

Таксист заработает вдвойне и пойдет купит квартиру.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:07

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.

... так, нарешті взялись за жирних котів!!! :lol:

Приймачок, ты лучше объясни, как ты при доходах в 600$, имея двух детей и жену-учительницу, купил квартиру за 40 000$. И это всё ты сам
Потом заплати все неуплаченные налоги со своих доходов, да по ставке в 18%, за все последние 10 лет.
Тогда тебя, приймачка, послушаем. Кто тут жирный кот :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:24

У посетителя спортлайф на ПОХ украли личныхвещей на млн грн!!!
https://korrespondent.net/city/kiev/418 ... ortklubakh

Топлива для ракеты у жителей столицы достаточно!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:29

  Vlad442 написав:
  Puente написав:Та це така арифметика - не зовсім відповідає реаліям . Скільки в квартирі плитки треба покласти ? Якщо велика і нова - кілька десятків квадратів . Одна людина в таких місцях рідко працює - бригада - роблять швидше - а потім на інший об"єкт . Час переїзду-відпочинку у них досить тривалий . Якщо бригада працює через фірму - такого часу немає , але практично 50 % відходить в фірму ...

Не согласен.
Плиточник не бывает частью бригады - по крайней мере я не встречал. Он на аутсорсе. Бригада будет возиться на объекте полгода, а он сидеть без работы?
Фирмы на жилых объектах берут не 50%, а платят нормальную рыночную цену. Свое они берут с заказчика.
  Puente написав:збити плитку

Не видел плиточника, который соглашался сбивать плитку или даже штукатурить, подготавливать поверхность. У них своя специализация. Зачем ему делать работу разнорабочего или штукатура. Хороший плиточник не равно хороший штукатур.

полностью согласен с противным старикашкой... плиточник приехал когда всё было готово, поставил посреди холла станок, за три дня всё сделал и уехал...
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:29

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.

Таксист заработает вдвойне и пойдет купит квартиру.

Таксисты давно тебе уде покупают хаты
Недавно ехал с такси уклон эконом... таксист рассказывал что купил 3к квартиру возле соломенского рынка в новострое. Сейчас активно делает ремонт
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:30

  airmax78 написав:Бльооооооооо: https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... pore-s-nbu
Зробили всех разом! Доллярчик, спасибо!


Ну и правильно! Надо с жирных котов драть по полной!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:31

  investorkiev написав:У себя в квартиру вызвал мастера подрегулировать трехстворчатое окно и балконную дверь.

Пришел ***, насчитал (с заменой резиночек) 3950 грн!!

4 тыс грн за регулировку ср@ного окна!!

Выгнал пинками.

Это к вопросу что ремонты становятся просто золотыми.

вы позвонили по той рекламе где бесплатный приход мастера
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