Дубинский - долбодятел
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:52
Дубинский - долбодятел
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:05
... так, нарешті взялись за жирних котів!!!
- а, коли я писав тут свою таблицю СПРАВЕДЛИВОГО оподаткування - так сміялись....
- а писав я щось, накшталт цього:
... є дохід до 10тис грн - плати 5% податку...
- від 10тис. до 20тис. - 10% податку...
- від 20 до 30 - 15%
- від 30 до 40 - 20%
- від 40 до 50 - 25%
- і т. д. аж до 50-60%(максимум)
- ну то що, тепер ще смішно?
п. с.
... як добре, що Зе-команда таки підчитує цей форум і враховує думки Долярчика!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 18:44
Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:07
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:07
Приймачок, ты лучше объясни, как ты при доходах в 600$, имея двух детей и жену-учительницу, купил квартиру за 40 000$. И это всё ты сам
Потом заплати все неуплаченные налоги со своих доходов, да по ставке в 18%, за все последние 10 лет.
Тогда тебя, приймачка, послушаем. Кто тут жирный кот
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:24
У посетителя спортлайф на ПОХ украли личныхвещей на млн грн!!!
Топлива для ракеты у жителей столицы достаточно!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:29
полностью согласен с противным старикашкой... плиточник приехал когда всё было готово, поставил посреди холла станок, за три дня всё сделал и уехал...
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:29
Таксисты давно тебе уде покупают хаты
Недавно ехал с такси уклон эконом... таксист рассказывал что купил 3к квартиру возле соломенского рынка в новострое. Сейчас активно делает ремонт
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:30
Ну и правильно! Надо с жирных котов драть по полной!!!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:31
вы позвонили по той рекламе где бесплатный приход мастера
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|