airmax78 написав:Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.
вообще хорошая инициатива
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:36
вообще хорошая инициатива
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:48
чем хорошая??? что опять стригут людей а не олигархов???
Вот вводят налог 19,5% за продажу третьей квартиры.
Оушен-плаза была перепродана минимум 3 раза с момента открытия (за 6 лет). Сколько налогов было уплачено в бюджет при каждой ее продаже???? Сами понимаете - ноль целых хрен десятых.
Пока будет такая несправедливость, что если ты инвестируешь 100 млн то тебе дают "няню", а если инвестируешь 100 тыс то тебя крутят на половом органе, то дела не будет.
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