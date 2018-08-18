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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2813281428152816>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:36

  airmax78 написав:Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.

вообще хорошая инициатива
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:48

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.

вообще хорошая инициатива


чем хорошая??? что опять стригут людей а не олигархов???

Вот вводят налог 19,5% за продажу третьей квартиры.

Оушен-плаза была перепродана минимум 3 раза с момента открытия (за 6 лет). Сколько налогов было уплачено в бюджет при каждой ее продаже???? Сами понимаете - ноль целых хрен десятых.

Пока будет такая несправедливость, что если ты инвестируешь 100 млн то тебе дают "няню", а если инвестируешь 100 тыс то тебя крутят на половом органе, то дела не будет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:51

Так каждую квартиру можно оформить на тов и потом легко хоть каждый день продавать корправа))
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:00

PS4
респект, ты будешь платить: налог на недвижимость, подоходный и ЕСВ с минимальной з/п директроу, банку, бухгалтеру за отчетность, барыгам за медок, и так по каждой лтд, а потом попытаешься найти лопоухого буратину, который вместо права собственности на квартиру купит у тебя корп.права. и это ради того, чтобы именно ты сэкономил на налогах.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:02

  Yuri_T написав:PS4
респект, ты будешь платить: налог на недвижимость, подоходный и ЕСВ с минимальной з/п директроу, банку, бухгалтеру за отчетность, барыгам за медок, и так по каждой лтд, а потом попытаешься найти лопоухого буратину, который вместо права собственности на квартиру купит у тебя корп.права. и это ради того, чтобы именно ты сэкономил на налогах.

кому вы пытаетесь обьяснить? душевнобольному с кириловской?
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Приймачок

... ну от зовсім мимо! :lol:
- це слово ВТРАТИЛО свою підколку вже декілька місяців тому! :lol:

- тож заздри мовчки, котяра зі звалища :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:04

  Унуноктий написав:кому вы пытаетесь обьяснить? душевнобольному с кириловской?

вы что-то путаете, он же крупный бизнесмен :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:06

Долярчик
приймачок, пойми, нет ничего стыдного, что тёща с тестем, ради того, чтобы от тебя-полудурка избавиться, отдали все свои накопления и купили тебе квартиру.
в глазах современной молодёжи ты альфа-самэц, решил вопрос :D :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Оушен-плаза была перепродана минимум 3 раза с момента открытия (за 6 лет). Сколько налогов было уплачено в бюджет при каждой ее продаже???? Сами понимаете - ноль целых хрен десятых.

... ну от, щоб далі такого не було - вводять СПРАВЕДЛИВІ податки! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:09

Yuri_T
... нікуя вони не доклали!
- а я думав, що хоч на меблі дадуть :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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