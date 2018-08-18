airmax78 написав:Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.
вообще хорошая инициатива
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:36
вообще хорошая инициатива
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:48
чем хорошая??? что опять стригут людей а не олигархов???
Вот вводят налог 19,5% за продажу третьей квартиры.
Оушен-плаза была перепродана минимум 3 раза с момента открытия (за 6 лет). Сколько налогов было уплачено в бюджет при каждой ее продаже???? Сами понимаете - ноль целых хрен десятых.
Пока будет такая несправедливость, что если ты инвестируешь 100 млн то тебе дают "няню", а если инвестируешь 100 тыс то тебя крутят на половом органе, то дела не будет.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 19:51
Так каждую квартиру можно оформить на тов и потом легко хоть каждый день продавать корправа))
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:00
PS4
респект, ты будешь платить: налог на недвижимость, подоходный и ЕСВ с минимальной з/п директроу, банку, бухгалтеру за отчетность, барыгам за медок, и так по каждой лтд, а потом попытаешься найти лопоухого буратину, который вместо права собственности на квартиру купит у тебя корп.права. и это ради того, чтобы именно ты сэкономил на налогах.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:02
кому вы пытаетесь обьяснить? душевнобольному с кириловской?
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... ну от зовсім мимо!
- це слово ВТРАТИЛО свою підколку вже декілька місяців тому!
- тож заздри мовчки, котяра зі звалища
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:04
вы что-то путаете, он же крупный бизнесмен
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:06
Долярчик
приймачок, пойми, нет ничего стыдного, что тёща с тестем, ради того, чтобы от тебя-полудурка избавиться, отдали все свои накопления и купили тебе квартиру.
в глазах современной молодёжи ты альфа-самэц, решил вопрос
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... ну от, щоб далі такого не було - вводять СПРАВЕДЛИВІ податки!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:09
Yuri_T
... нікуя вони не доклали!
- а я думав, що хоч на меблі дадуть
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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