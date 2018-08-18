Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:00

PS4

респект, ты будешь платить: налог на недвижимость, подоходный и ЕСВ с минимальной з/п директроу, банку, бухгалтеру за отчетность, барыгам за медок, и так по каждой лтд, а потом попытаешься найти лопоухого буратину, который вместо права собственности на квартиру купит у тебя корп.права. и это ради того, чтобы именно ты сэкономил на налогах.

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.