П'ят 24 січ, 2020 20:16

airmax78 написав: Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2. Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.

Так метро замінували ж! Так метро замінували ж!

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/