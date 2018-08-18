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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2813281428152816

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 294
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:16

  airmax78 написав:Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.

Так метро замінували ж!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... як добре, що 73% таки НЕпомилились!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:21

Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:23

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.

Таксист заработает вдвойне и пойдет купит квартиру.

Вот и раскрыт секрет киевской РОКЕТЫ! Таксисты возят плиточников, которые делают ремонты в новостроях лендлордов, которые сдают их таксистам (пока те не наскирдуют достаточно, чтобы самим перековаться в лендлордов).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:26

  asti написав:Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!

Щуцинские лендлорды сдают двушки за 9 тыс. грн. (по курсу) при ценах под 100 тыс. дол. и не стонут. Еще и налоги платят. Разбаловались вы там.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:27

  Yuri_T написав:PS4
респект, ты будешь платить: налог на недвижимость, подоходный и ЕСВ с минимальной з/п директроу, банку, бухгалтеру за отчетность, барыгам за медок, и так по каждой лтд, а потом попытаешься найти лопоухого буратину, который вместо права собственности на квартиру купит у тебя корп.права. и это ради того, чтобы именно ты сэкономил на налогах.

Юра, чего ты так разволновался как девочка)
Тебя это не коснётся, твой налог будет как прежде))
PS4
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:33

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.

Таксист заработает вдвойне и пойдет купит квартиру.

Вот и раскрыт секрет киевской РОКЕТЫ! Таксисты возят плиточников, которые делают ремонты в новостроях лендлордов, которые сдают их таксистам (пока те не наскирдуют достаточно, чтобы самим перековаться в лендлордов).

Гастрик, а поясни, как должно быть, если не так? Откуда все деньги должны получать? Из единой партийной кассы? Или дома печатать? Что-то я не понял твоей логики
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:42

  investorkiev написав:Гастрик, а поясни, как должно быть, если не так? Откуда все деньги должны получать? Из единой партийной кассы? Или дома печатать? Что-то я не понял твоей логики

Система была бы замкнутой, если бы таксисты не тратились на бенз, а лендлорды на айфоны и Мальдивы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:52

  Gastarbaiter написав:
  investorkiev написав:Гастрик, а поясни, как должно быть, если не так? Откуда все деньги должны получать? Из единой партийной кассы? Или дома печатать? Что-то я не понял твоей логики

Система была бы замкнутой, если бы таксисты не тратились на бенз, а лендлорды на айфоны и Мальдивы.


Но Мальвины в свою очередь тоже снимают квартиры, и ездят на такси
investorkiev
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:53

  Gastarbaiter написав:
  asti написав:Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Щуцинские лендлорды сдают двушки за 9 тыс. грн. (по курсу) при ценах под 100 тыс. дол. и не стонут. Еще и налоги платят. Разбаловались вы там.
И зачем только люди туда едут...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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