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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:16
airmax78 написав:
Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.
Так метро замінували ж!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:20
... як добре, що 73% таки НЕпомилились!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:21
Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:23
investorkiev написав: airmax78 написав:
Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.
Таксист заработает вдвойне и пойдет купит квартиру.
Вот и раскрыт секрет киевской РОКЕТЫ! Таксисты возят плиточников, которые делают ремонты в новостроях лендлордов, которые сдают их таксистам (пока те не наскирдуют достаточно, чтобы самим перековаться в лендлордов).
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:26
asti написав:
Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Щуцинские лендлорды сдают двушки за 9 тыс. грн. (по курсу) при ценах под 100 тыс. дол. и не стонут. Еще и налоги платят. Разбаловались вы там.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:27
Yuri_T написав:PS4
респект, ты будешь платить: налог на недвижимость, подоходный и ЕСВ с минимальной з/п директроу, банку, бухгалтеру за отчетность, барыгам за медок, и так по каждой лтд, а потом попытаешься найти лопоухого буратину, который вместо права собственности на квартиру купит у тебя корп.права. и это ради того, чтобы именно ты сэкономил на налогах.
Юра, чего ты так разволновался как девочка)
Тебя это не коснётся, твой налог будет как прежде))
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PS4
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:33
Gastarbaiter написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.
Таксист заработает вдвойне и пойдет купит квартиру.
Вот и раскрыт секрет киевской РОКЕТЫ! Таксисты возят плиточников, которые делают ремонты в новостроях лендлордов, которые сдают их таксистам (пока те не наскирдуют достаточно, чтобы самим перековаться в лендлордов).
Гастрик, а поясни, как должно быть, если не так? Откуда все деньги должны получать? Из единой партийной кассы? Или дома печатать? Что-то я не понял твоей логики
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investorkiev
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:42
investorkiev написав:
Гастрик, а поясни, как должно быть, если не так? Откуда все деньги должны получать? Из единой партийной кассы? Или дома печатать? Что-то я не понял твоей логики
Система была бы замкнутой, если бы таксисты не тратились на бенз, а лендлорды на айфоны и Мальдивы.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:52
Gastarbaiter написав: investorkiev написав:
Гастрик, а поясни, как должно быть, если не так? Откуда все деньги должны получать? Из единой партийной кассы? Или дома печатать? Что-то я не понял твоей логики
Система была бы замкнутой, если бы таксисты не тратились на бенз, а лендлорды на айфоны и Мальдивы.
Но Мальвины в свою очередь тоже снимают квартиры, и ездят на такси
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investorkiev
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:53
Gastarbaiter написав: asti написав:
Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Щуцинские лендлорды сдают двушки за 9 тыс. грн. (по курсу) при ценах под 100 тыс. дол. и не стонут. Еще и налоги платят. Разбаловались вы там.
И зачем только люди туда едут...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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