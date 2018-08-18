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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:33
Gastarbaiter написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.
Таксист заработает вдвойне и пойдет купит квартиру.
Вот и раскрыт секрет киевской РОКЕТЫ! Таксисты возят плиточников, которые делают ремонты в новостроях лендлордов, которые сдают их таксистам (пока те не наскирдуют достаточно, чтобы самим перековаться в лендлордов).
Гастрик, а поясни, как должно быть, если не так? Откуда все деньги должны получать? Из единой партийной кассы? Или дома печатать? Что-то я не понял твоей логики
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:42
investorkiev написав:
Гастрик, а поясни, как должно быть, если не так? Откуда все деньги должны получать? Из единой партийной кассы? Или дома печатать? Что-то я не понял твоей логики
Система была бы замкнутой, если бы таксисты не тратились на бенз, а лендлорды на айфоны и Мальдивы.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 20:53
Gastarbaiter написав: asti написав:
Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Щуцинские лендлорды сдают двушки за 9 тыс. грн. (по курсу) при ценах под 100 тыс. дол. и не стонут. Еще и налоги платят. Разбаловались вы там.
И зачем только люди туда едут...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:36
asti написав: Gastarbaiter написав:
Щуцинские лендлорды сдают двушки за 9 тыс. грн. (по курсу) при ценах под 100 тыс. дол. и не стонут. Еще и налоги платят. Разбаловались вы там.
И зачем только люди туда едут...
интересней получить ответ на вопрос зачем уехав они пасутся на этом форуме
походу убеждают себя что "янелох"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:03
Почитав про ракету, цены 2013 года и однушку в жк Озерном, решил проверить на олх теоретическую цену на свою киевскую квартиру и погрустнел. Похоже этот прилив поднимает не все лодки или он только в чьем-то воображении. Остается только верить в рокету (
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IgA
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:03
Xenon написав:
Можно нанять недорого мастера, который вот такого ремонта наделает занедорого
И таких видосов и случаев в жизни более чем достаточно
Фамилия Михаила - Галустян. Хайп собирают видосом. Сделано много всего очень достойно. А недочетов не бывает только у тех строителей, которые не строят, а выкладывают видосики на ютьюбе.
Да, это не лакшери, ламината на стенах нет, но вполне неплохо.
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:24
Мне лично кроме Ракеты еще очень интересно наблюдать за реализацией плана Даллеса.
Еще лет 10 назад думал что это все бред конспирологов, а вон оно как оказалось в реальности...
52—>37—>...
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investorkiev
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Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:43
Прохожий написав:
интересней получить ответ на вопрос зачем уехав они пасутся на этом форуме
походу убеждают себя что "янелох"...
Ну как же! Я мониторю ситуацию. Аренда, цены, зарплаты плиточников. Кто знает? Может, когда в Киеве станут платить в 2 раза больше, чем в щуцинских ипенях, я задумаюсь о возвращении и восполнении демографической ямы. Может вообще заброшу бухучет и переквалифицируюсь в сантехники (благо, навыки есть).
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Gastarbaiter
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