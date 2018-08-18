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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2812281328142815

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:56

  IgA написав:Почитав про ракету, цены 2013 года и однушку в жк Озерном, решил проверить на олх теоретическую цену на свою киевскую квартиру и погрустнел. Похоже этот прилив поднимает не все лодки или он только в чьем-то воображении. Остается только верить в рокету (
Каким образом проверяли и что за квартира если не секрет?
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asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:23

  asti написав:Каким образом проверяли и что за квартира если не секрет?

Что-то вроде этого - https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 9398ed7230
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:25

  IgA написав:
  asti написав:Каким образом проверяли и что за квартира если не секрет?
Что-то вроде этого - https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 9398ed7230
И что, не клюёт?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1782
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:42

  asti написав:
  IgA написав:
  asti написав:Каким образом проверяли и что за квартира если не секрет?
Что-то вроде этого - https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 9398ed7230
И что, не клюёт?

Та там же возни еще ого-го. И это уже область. За такие деньги на вторичке можно купить нормальную двушку в спальнике или хрущебу в прицентральном районе.
hxbbgaf
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:53

  asti написав:
  IgA написав:
  asti написав:Каким образом проверяли и что за квартира если не секрет?
Что-то вроде этого - https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... 9398ed7230
И что, не клюёт?


Я был в Грюнвальде пару раз, в гостях.

1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?

2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках

3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком

4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.

5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 00:13

  Gastarbaiter написав:
  asti написав:Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!

Щуцинские лендлорды сдают двушки за 9 тыс. грн. (по курсу) при ценах под 100 тыс. дол. и не стонут. Еще и налоги платят. Разбаловались вы там.

Хороший пример. В Польше цены надуты ипотекой. У нас нет. Будет у нас ипотека, цены при тех же доходах и ставках аренды +50-100%. В какой из соседних цивилизованных и не очень стран нет ипотеки?
Vlad442
 
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