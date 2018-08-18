Каким образом проверяли и что за квартира если не секрет?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:56
Каким образом проверяли и что за квартира если не секрет?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:23
Что-то вроде этого -
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:25
И что, не клюёт?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:42
Та там же возни еще ого-го. И это уже область. За такие деньги на вторичке можно купить нормальную двушку в спальнике или хрущебу в прицентральном районе.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 23:53
Я был в Грюнвальде пару раз, в гостях.
1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?
2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках
3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком
4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.
5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани
Додано: Суб 25 січ, 2020 00:13
Хороший пример. В Польше цены надуты ипотекой. У нас нет. Будет у нас ипотека, цены при тех же доходах и ставках аренды +50-100%. В какой из соседних цивилизованных и не очень стран нет ипотеки?
|