Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
IgA написав:Почитав про ракету, цены 2013 года и однушку в жк Озерном, решил проверить на олх теоретическую цену на свою киевскую квартиру и погрустнел. Похоже этот прилив поднимает не все лодки или он только в чьем-то воображении. Остается только верить в рокету (
Каким образом проверяли и что за квартира если не секрет?
asti написав:Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине. Цена 57 с торгом, живут квартиранты. Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч... Где выгода?!
Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги. Где выгода?
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
IgA написав:Почитав про ракету, цены 2013 года и однушку в жк Озерном, решил проверить на олх теоретическую цену на свою киевскую квартиру и погрустнел. Похоже этот прилив поднимает не все лодки или он только в чьем-то воображении. Остается только верить в рокету (
ага моя 3к стоила 205000 без ремонта в 2011 году сейчас наверное 140 000 с ремонтом
airmax78 написав:Опять тотальная дупа с такси. Заказать невозможно. Только умножив прайс на 2.
Таксист заработает вдвойне и пойдет купит квартиру.
Вот и раскрыт секрет киевской РОКЕТЫ! Таксисты возят плиточников, которые делают ремонты в новостроях лендлордов, которые сдают их таксистам (пока те не наскирдуют достаточно, чтобы самим перековаться в лендлордов).
Плиточники и сантехники (хорошие) ездят на хороших новых машинах.. По крайней мере, ко мне в этом месяце приезжали..