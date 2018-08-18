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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2020 00:42
investorkiev написав:
1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?
2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках
3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком
4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.
5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани
Все так кроме незаконной стройки, но то же самое можно сказать и про жк Озерный, который недавно приводился в пример. И когда я брал в 2013 там было далеко не 25 куе
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IgA
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Додано: Суб 25 січ, 2020 01:02
IgA написав: investorkiev написав:
1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?
2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках
3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком
4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.
5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани
Все так кроме незаконной стройки, но то же самое можно сказать и про жк Озерный, который недавно приводился в пример. И когда я брал в 2013 там было далеко не 25 куе
там было 34000
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Додано: Суб 25 січ, 2020 01:09
IgA написав: investorkiev написав:
1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?
2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках
3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком
4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.
5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани
Все так кроме незаконной стройки, но то же самое можно сказать и про жк Озерный, который недавно приводился в пример. И когда я брал в 2013 там было далеко не 25 куе
Не, ну вы хотите чтобы цены прям сравнялись с ценой вашей покупки - когда вы брали на пике, в стабильной стране с доларом по 8, возглавляемой святым Виктором.
Я же писал - цены примерно 70% от цен 2013 года. Пока.
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investorkiev
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