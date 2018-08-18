Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?
2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках
3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком
4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.
5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани
Все так кроме незаконной стройки, но то же самое можно сказать и про жк Озерный, который недавно приводился в пример. И когда я брал в 2013 там было далеко не 25 куе
Не, ну вы хотите чтобы цены прям сравнялись с ценой вашей покупки - когда вы брали на пике, в стабильной стране с доларом по 8, возглавляемой святым Виктором. Я же писал - цены примерно 70% от цен 2013 года. Пока.
asti написав:Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине. Цена 57 с торгом, живут квартиранты. Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч... Где выгода?!
Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги. Где выгода?
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
а де іпотека під 3% у валюті? в тій же Польщі, можна було брати іпотеку у валюті, може зараз щось змінилося.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?
2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках
3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком
4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.
5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани
Все так кроме незаконной стройки, но то же самое можно сказать и про жк Озерный, который недавно приводился в пример. И когда я брал в 2013 там было далеко не 25 куе
Не, ну вы хотите чтобы цены прям сравнялись с ценой вашей покупки - когда вы брали на пике, в стабильной стране с доларом по 8, возглавляемой святым Виктором. Я же писал - цены примерно 70% от цен 2013 года. Пока.
так з.п. уже вишєє чим при твоєму "святому"
ікону св. Віті поставила? наніч помолилася десдеріелторша?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/