Vlad442 написав: asti написав: Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.

Цена 57 с торгом, живут квартиранты.

Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...

Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги.

Где выгода?



а де іпотека під 3% у валюті?

