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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2813281428152816

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 00:42

  investorkiev написав:1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?

2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках

3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком

4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.

5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани

Все так кроме незаконной стройки, но то же самое можно сказать и про жк Озерный, который недавно приводился в пример. И когда я брал в 2013 там было далеко не 25 куе
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:02

  IgA написав:
  investorkiev написав:1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?

2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках

3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком

4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.

5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани

Все так кроме незаконной стройки, но то же самое можно сказать и про жк Озерный, который недавно приводился в пример. И когда я брал в 2013 там было далеко не 25 куе

там было 34000
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 01:09

  IgA написав:
  investorkiev написав:1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?

2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках

3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком

4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.

5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани

Все так кроме незаконной стройки, но то же самое можно сказать и про жк Озерный, который недавно приводился в пример. И когда я брал в 2013 там было далеко не 25 куе


Не, ну вы хотите чтобы цены прям сравнялись с ценой вашей покупки - когда вы брали на пике, в стабильной стране с доларом по 8, возглавляемой святым Виктором.
Я же писал - цены примерно 70% от цен 2013 года. Пока.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 02:13

  investorkiev написав:Я же писал - цены примерно 70% от цен 2013 года. Пока.

Вот-вот. Я тоже жду рокету. Точка сидения определяет точку зрения.
Просто был поражен ценой однушки в озерном, решил проверить. Фальшстарт, бывает (

ЗЫ. 70% там нету
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:15

  Vlad442 написав:
  asti написав:Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!

Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги.
Где выгода?

Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.

а де іпотека під 3% у валюті?
в тій же Польщі, можна було брати іпотеку у валюті, може зараз щось змінилося.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:19

  investorkiev написав:
  IgA написав:
  investorkiev написав:1) это незаконная стройка кажется? Или я ошибаюсь?

2) самый край географии, дальше- только поля, что видно на фотках

3) а перед Грюнвальдом - мрачнейшая промзона, которую и на машине страшно обьезжать, не то что пешком

4) до всего далеко. До магазов далеко. До метро далеко.

5) а сколько она по вашему должна была бы стоить, если купили за 25куе, а продают за 38? Норм цена как для ипеней глухомани

Все так кроме незаконной стройки, но то же самое можно сказать и про жк Озерный, который недавно приводился в пример. И когда я брал в 2013 там было далеко не 25 куе


Не, ну вы хотите чтобы цены прям сравнялись с ценой вашей покупки - когда вы брали на пике, в стабильной стране с доларом по 8, возглавляемой святым Виктором.
Я же писал - цены примерно 70% от цен 2013 года. Пока.

так з.п. уже вишєє чим при твоєму "святому"

ікону св. Віті поставила? наніч помолилася десдеріелторша?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 07:55

  investorkiev написав:
  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Бльооооооооооо: https://news.finance.ua/ru/news/-/46402 ... noj-shkale
Ну точно хотят оставить здесь только врозеточников.

вообще хорошая инициатива


чем хорошая??? что опять стригут людей а не олигархов???

Вот вводят налог 19,5% за продажу третьей квартиры.

Оушен-плаза была перепродана минимум 3 раза с момента открытия (за 6 лет). Сколько налогов было уплачено в бюджет при каждой ее продаже???? Сами понимаете - ноль целых хрен десятых.

Пока будет такая несправедливость, что если ты инвестируешь 100 млн то тебе дают "няню", а если инвестируешь 100 тыс то тебя крутят на половом органе, то дела не будет.

а ось і няня для інвесторкієвші
viewtopic.php?p=4851500#p4851500

  komp написав:Libo
Libo, инвестиционную няню хочешь?
Зображення
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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