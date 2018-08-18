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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2814281528162817

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 295
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
97
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
16
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
34
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
44
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 09:08

... за крок до перевороту думок ©

  Vlad442 написав:Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.

... то що, жодних варіантів - не буде?
- тільки чесно працювати на заводі/фаюриці/атб? :roll:
- чи вести бізнес?
... а, лежати на канапі і рахувати грошики від орендарів, чи з ще чогось "легкого/пасивного" - вже не буде? :shock: :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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