Додано: Суб 25 січ, 2020 10:13

Vlad442 написав: asti написав: Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.

Цена 57 с торгом, живут квартиранты.

Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...

Где выгода?! Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.Цена 57 с торгом, живут квартиранты.Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...Где выгода?!

Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги.

Где выгода?



Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет. Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги.Где выгода?Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.

Вы себе внушает этоЯ должен 10 раз повторить:Банки дают овернайт или до востребования 15%(12% с вычеткой налогов). На 1 день .В случае понижения учётной ставки, может быть отменят налоги с депо . Банки будут привлекать тебе 10% овернайт на остаток .Опять контрабас или без него . Возьми студента купи оптом товара на 10к-150к$ и продавай пускай продает какой секс-шоп . 7-20% годовых . Про массажные салоны я вообще молчуЕсли кризис ликвидности в США , может ФРС пойти против Трампа и не напечатать деньги, в итоге ваш матрас станет золото платиновым . А если вы купите бетон, то будите с ним сидеть и никуда его про просуните.По этому не все так просто .