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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:08
Vlad442 написав:
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются
. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
... то що, жодних варіантів - не буде?
- тільки чесно працювати на заводі/фаюриці/атб?
- чи вести бізнес?
... а, лежати на канапі і рахувати грошики від орендарів, чи з ще чогось "легкого/пасивного" - вже не буде?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:54
Vlad442 написав: asti написав:
Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги.
Где выгода?
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
Голландия, США (про другие страны писать не буду - т.к. не следил): рост стоимости квартиры за последние 7 лет - в 2+ раза.
S&P500: +12% ежегодно в течение последних 4х лет.
А так, да, заработать можно только в Киеве, купив Эврику. Если ее достроят.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:58
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются
. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
... то що, жодних варіантів - не буде?
- тільки чесно працювати на заводі/фаюриці/атб?
- чи вести бізнес?
... а, лежати на канапі і рахувати грошики від орендарів, чи з ще чогось "легкого/пасивного" - вже не буде?
Забудь, із Зе, Олів"є та іншими соросятами та слугами, вже не буде.
Зробили разом.
Підеш скручувати дротики на "Фуджікура"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:13
Vlad442 написав: asti написав:
Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги.
Где выгода?
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
Вы себе внушает это
Я должен 10 раз повторить:
Банки дают овернайт или до востребования 15%(12% с вычеткой налогов). На 1 день .
В случае понижения учётной ставки, может быть отменят налоги с депо . Банки будут привлекать тебе 10% овернайт на остаток .
Опять контрабас или без него . Возьми студента купи оптом товара на 10к-150к$ и продавай пускай продает какой секс-шоп . 7-20% годовых . Про массажные салоны я вообще молчу
Если кризис ликвидности в США , может ФРС пойти против Трампа и не напечатать деньги, в итоге ваш матрас станет золото платиновым . А если вы купите бетон, то будите с ним сидеть и никуда его про просуните.
По этому не все так просто .
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:57
proftpd66
У тебя есть сексшоп и массажный салон со студентками из Александрии и Верхнеднепровска чтоб сразу вот так кидаться фразами про ликвидность и годовые% ?
Или ты там(в салоне) водителем работаешь и мир легких денег тебя прям зовет к себе?
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:59
asti написав: Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Щуцинские лендлорды сдают двушки за 9 тыс. грн. (по курсу) при ценах под 100 тыс. дол. и не стонут. Еще и налоги платят. Разбаловались вы там.
Хороший пример. В Польше цены надуты ипотекой. У нас нет. Будет у нас ипотека, цены при тех же доходах и ставках аренды +50-100%. В какой из соседних цивилизованных и не очень стран нет ипотеки?
Да, согласен, ипотека подымет цены, но в этот раз уже не будет той залихватской ипотеки нулевых - валютное кредитование у нас запрещено, поэтому никаких 5% на 30 лет без первого взноса теперь не будет!
Стартовать будем через год примерно по ставке 10-12 годовых в гривне минимум и с первым взносом от 20%
В нулевых ипотека была 14-16. Может тогда была 12. С какого переруга сейчас будет 10-12?
Но точно помню что была мода на Швейцарские франки пол 9% или может 7%.
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