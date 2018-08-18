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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:08
Vlad442 написав:
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются
. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
... то що, жодних варіантів - не буде?
- тільки чесно працювати на заводі/фаюриці/атб?
- чи вести бізнес?
... а, лежати на канапі і рахувати грошики від орендарів, чи з ще чогось "легкого/пасивного" - вже не буде?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:54
Vlad442 написав: asti написав:
Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги.
Где выгода?
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
Голландия, США (про другие страны писать не буду - т.к. не следил): рост стоимости квартиры за последние 7 лет - в 2+ раза.
S&P500: +12% ежегодно в течение последних 4х лет.
А так, да, заработать можно только в Киеве, купив Эврику. Если ее достроят.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:58
Долярчик написав: Vlad442 написав:
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются
. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
... то що, жодних варіантів - не буде?
- тільки чесно працювати на заводі/фаюриці/атб?
- чи вести бізнес?
... а, лежати на канапі і рахувати грошики від орендарів, чи з ще чогось "легкого/пасивного" - вже не буде?
Забудь, із Зе, Олів"є та іншими соросятами та слугами, вже не буде.
Зробили разом.
Підеш скручувати дротики на "Фуджікура"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Суб 25 січ, 2020 10:59
asti написав: Vlad442 написав: Gastarbaiter написав:
Щуцинские лендлорды сдают двушки за 9 тыс. грн. (по курсу) при ценах под 100 тыс. дол. и не стонут. Еще и налоги платят. Разбаловались вы там.
Хороший пример. В Польше цены надуты ипотекой. У нас нет. Будет у нас ипотека, цены при тех же доходах и ставках аренды +50-100%. В какой из соседних цивилизованных и не очень стран нет ипотеки?
Да, согласен, ипотека подымет цены, но в этот раз уже не будет той залихватской ипотеки нулевых - валютное кредитование у нас запрещено, поэтому никаких 5% на 30 лет без первого взноса теперь не будет!
Стартовать будем через год примерно по ставке 10-12 годовых в гривне минимум и с первым взносом от 20%
В нулевых ипотека была 14-16. Может тогда была 12. С какого переруга сейчас будет 10-12?
Но точно помню что была мода на Швейцарские франки пол 9% или может 7%.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:02
airmax78 написав: Vlad442 написав: asti написав:
Сегодня интересовался неплохой двушкой на Троещине.
Цена 57 с торгом, живут квартиранты.
Спрашиваю у агентши,если не секрет, сколько платят - 9 тысяч...
Где выгода?!
Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги.
Где выгода?
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
Голландия, США (про другие страны писать не буду - т.к. не следил): рост стоимости квартиры за последние 7 лет - в 2+ раза.
S&P500: +12% ежегодно в течение последних 4х лет.
А так, да, заработать можно только в Киеве, купив Эврику. Если ее достроят.
Во сколько раз выросли зарплаты в штатах с момента прихода Буша-мл. к примеру за 20 лет, допустим в Вашей сфере, и как они коррелируют теперь с ценой бетона там? Ипотеку уже на 100 лет выдают а не на 30, как при Буше-папе?
В какой временной период цены в Одессе-Днепре-Харькове сравняются хотя бы с мордорскими Астраханью-Екатеринбургом-Волгоградом?
Или вы мантрите на девал до 50 и цены нынешние Донецка?
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барабашов
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:10
Долярчик написав:
... то що, жодних варіантів - не буде?
- тільки чесно працювати на заводі/фаюриці/атб?
- чи вести бізнес?
... а, лежати на канапі і рахувати грошики від орендарів, чи з ще чогось "легкого/пасивного" - вже не буде?
Для обычного человека легких вариантов не будет, как нет нигде. Если бы был общедоступный безрисковый вариант зарабатывать выше уровня инфляции, постепенно все блага мира оказались бы у рантье. В нормальной стабильной стране только работать.
Аренда - чтобы что-то сдать, нужно что-то купить. Одно дело купить за 120 аренд, другое за 300-400. С учетом износа ремонта, мебели и амортизации дома, зачем такое нужно? К тому же аренда это не совсем пассивный доход.
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Vlad442
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:17
А как дела с рОкетой в Днепре и Харькове, есть кому рассказать?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:18
asti написав:
Я бы на вашем месте под шумок лёгкого ажиотажа сплавил бы это неликвид по чём берут и купил что-нибудь более ликвидное и с ремонтом, что можно сдать в аренду и что-то зарабатывать, а не просто ждать с моря погоды...
По ссылке что я приводил похожая квартира, не моя. Моя с ремонтом, я там жил 3 года. А о продаже задумываюсь потому что уехал из Украины и подумываю остаться и добавка к стартовому взносу за ипотеку не помешает. Но могу и подождать, на пенсии як знахидка буде. Арендой решил не заморачиваться, но и коммуналку там есть кому платить.
До метро там ближе чем с Варшавского и Оранжа кстати и инфраструктура есть. Епеня, но жить можно.
Востаннє редагувалось IgA
в Суб 25 січ, 2020 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:19
airmax78 написав: Vlad442 написав:
Депозит в Привате в евро 0,2%. В долларах до 2% - где-то на уровне инфляции доллара. Минус налоги.
Где выгода?
Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.
Голландия, США (про другие страны писать не буду - т.к. не следил): рост стоимости квартиры за последние 7 лет - в 2+ раза.
S&P500: +12% ежегодно в течение последних 4х лет.
А так, да, заработать можно только в Киеве, купив Эврику. Если ее достроят.
Вы невнимательно читаете. Возможность заработать на котлованах накрылась. Заработать на подорожании недвижимости или фондовых рынках это обычные спекуляции, которые я не рассматриваю, как "возможность заработать без рисков легкие нетрудовые деньги". Вчера в два раза вверх, завтра в два раза вниз.
У Киева, конечно, намного выше шансы удвоиться, чем упасть ниже дна, и аренда дает хороший доход в процентах к сегодняшней стоимости актива. Поэтому и сидим в недвиге.
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Vlad442
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:19
Frant написав:
Ринкова ціна - не більше 33 000 дол.
Пару год назад такие цены и были, но и квартир продавалось больше.
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