Долярчик написав: Vlad442 написав: Еще давно я писал, что в нормальной стране возможностей заработать без рисков легкие нетрудовые деньги нет и у нас со временем прикроются. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет. Еще. Депозиты прикрылись. Котлованы накрылись. Валютные качели все. Аренда еще дышит, пусть не как раньше 10%, но и так неплохо. Надолго ли? Завтра будет ипотека, квартиры подорожают в два раза, арендные ставки не вырастут, налогами всех обложат. Будет ли выгодно покупать под аренду? Нет. Те, кто вложились до этого, будут нормально себя чувствовать. Матрасники, передержавшие матрас, нет.

... то що, жодних варіантів - не буде?

- тільки чесно працювати на заводі/фаюриці/атб?

- чи вести бізнес?

... а, лежати на канапі і рахувати грошики від орендарів, чи з ще чогось "легкого/пасивного" - вже не буде? ... то що, жодних варіантів - не буде?- тільки чесно працювати на заводі/фаюриці/атб?- чи вести бізнес?... а, лежати на канапі і рахувати грошики від орендарів, чи з ще чогось "легкого/пасивного" - вже не буде?

Забудь, із Зе, Олів"є та іншими соросятами та слугами, вже не буде.

Зробили разом.

Підеш скручувати дротики на "Фуджікура" Забудь, із Зе, Олів"є та іншими соросятами та слугами, вже не буде.Зробили разом.Підеш скручувати дротики на "Фуджікура"

