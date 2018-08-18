Додано: Суб 25 січ, 2020 11:50

Vlad442 написав: proftpd66 написав: Опять контрабас или без него . Возьми студента купи оптом товара на 10к-150к$ и продавай пускай продает какой секс-шоп . 7-20% годовых . Про массажные салоны я вообще молчу Опять контрабас или без него . Возьми студента купи оптом товара на 10к-150к$ и продавай пускай продает какой секс-шоп . 7-20% годовых . Про массажные салоны я вообще молчу

Если все будут продавать "контрабас", кто его будет покупать?

Всегда есть и будут лазейки для тех, кто в теме, но это не долларовое депо в Ощаде под 10% с гарантией государства, которое было доступно хоть фермеру, хоть доценту.

proftpd66 написав: Если кризис ликвидности в США , может ФРС пойти против Трампа и не напечатать деньги, в итоге ваш матрас станет золото платиновым . А если вы купите бетон, то будите с ним сидеть и никуда его про просуните. Если кризис ликвидности в США , может ФРС пойти против Трампа и не напечатать деньги, в итоге ваш матрас станет золото платиновым . А если вы купите бетон, то будите с ним сидеть и никуда его про просуните.

Может быть что угодно, но деньги бумажки разных цветов, а бетон это физический актив и базовая жизненная потребность человека. Если все будут продавать "контрабас", кто его будет покупать?Всегда есть и будут лазейки для тех, кто в теме, но это не долларовое депо в Ощаде под 10% с гарантией государства, которое было доступно хоть фермеру, хоть доценту.Может быть что угодно, но деньги бумажки разных цветов, а бетон это физический актив и базовая жизненная потребность человека.

Рынок развивается , заказывают в села в которых нету отделение новой почты . Если главные магазины в Киеве , то по интернету продажи идут на ура . Правильно , согласен что когда много предложений то продать сложно. Например, сейчас прикрыли таможню и сейчас мой товар продается лучше чем раньше . Так конкуренты перестали возить или имели проблемы с таможней . Сейчас стало даже лучше.Можно использовать соседние страны, в Польше на ура продаются . А Польше поляки любят продавать серые товары . И тот же Охрименко рассказывал Балашеву в программе философия денег что берут на лапу даже в Франции , в любой нормальной стране.