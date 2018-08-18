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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:23
proftpd66 написав:
Опять контрабас или без него . Возьми студента купи оптом товара на 10к-150к$ и продавай пускай продает какой секс-шоп . 7-20% годовых . Про массажные салоны я вообще молчу
Если все будут продавать "контрабас", кто его будет покупать?
Всегда есть и будут лазейки для тех, кто в теме, но это не долларовое депо в Ощаде под 10% с гарантией государства, которое было доступно хоть фермеру, хоть доценту.
proftpd66 написав:
Если кризис ликвидности в США , может ФРС пойти против Трампа и не напечатать деньги, в итоге ваш матрас станет золото платиновым . А если вы купите бетон, то будите с ним сидеть и никуда его про просуните.
Может быть что угодно, но деньги бумажки разных цветов, а бетон это физический актив и базовая жизненная потребность человека.
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Vlad442
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:27
IgA написав: Frant написав:
Ринкова ціна - не більше 33 000 дол.
Пару год назад такие цены и были, но и квартир продавалось больше.
Цена на квартиру из Вашего обьявления очень низкая. Из минусов - высокий этаж и планировка и сам Грюнвальд. Но цена очень низкая, на Академе в 10-15 мин от метро цены на 2-х более менее приличные стартуют от 60 куе.
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BIGor
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:33
BIGor написав:
Но цена очень низкая, на Академе в 10-15 мин от метро цены на 2-х более менее приличные стартуют от 60 куе.
Там 10-15 минут только на маршрутке разве что. Но на обуховской при прочих равных цены таки выше. Похоже что-то не так с самим жк.
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IgA
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:40
Есть понятие агентские заманухи. Когда объявление есть, а квартиры нет. Объявление, тем более от агенства без прозвона и без реального просмотра, это ни о чем.
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Vlad442
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:42
Кстати, интересно, люди, купившие котлован в 13-ом по курсу 8, вышли уже в плюс или нет?
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Vlad442
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:50
Vlad442 написав: proftpd66 написав:
Опять контрабас или без него . Возьми студента купи оптом товара на 10к-150к$ и продавай пускай продает какой секс-шоп . 7-20% годовых . Про массажные салоны я вообще молчу
Если все будут продавать "контрабас", кто его будет покупать?
Всегда есть и будут лазейки для тех, кто в теме, но это не долларовое депо в Ощаде под 10% с гарантией государства, которое было доступно хоть фермеру, хоть доценту.
proftpd66 написав:
Если кризис ликвидности в США , может ФРС пойти против Трампа и не напечатать деньги, в итоге ваш матрас станет золото платиновым . А если вы купите бетон, то будите с ним сидеть и никуда его про просуните.
Может быть что угодно, но деньги бумажки разных цветов, а бетон это физический актив и базовая жизненная потребность человека.
Рынок развивается , заказывают в села в которых нету отделение новой почты . Если главные магазины в Киеве , то по интернету продажи идут на ура . Правильно , согласен что когда много предложений то продать сложно. Например, сейчас прикрыли таможню и сейчас мой товар продается лучше чем раньше . Так конкуренты перестали возить или имели проблемы с таможней . Сейчас стало даже лучше.
Можно использовать соседние страны, в Польше на ура продаются . А Польше поляки любят продавать серые товары . И тот же Охрименко рассказывал Балашеву в программе философия денег что берут на лапу даже в Франции , в любой нормальной стране.
Востаннє редагувалось proftpd66
в Суб 25 січ, 2020 11:52, всього редагувалось 2 разів.
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proftpd66
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Додано: Суб 25 січ, 2020 11:56
Vlad442 написав: proftpd66 написав:
Опять контрабас или без него . Возьми студента купи оптом товара на 10к-150к$ и продавай пускай продает какой секс-шоп . 7-20% годовых . Про массажные салоны я вообще молчу
Если все будут продавать "контрабас", кто его будет покупать?
Всегда есть и будут лазейки для тех, кто в теме, но это не долларовое депо в Ощаде под 10% с гарантией государства, которое было доступно хоть фермеру, хоть доценту.
УкрГаз государственный. Остальные 200к гарантирую по всем картам выплата быстро в срок фондом . 200к+ уже критично .
Овернайт/до востребования 15%(12%)
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proftpd66
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:01
Vlad442 написав:
Кстати, интересно, люди, купившие котлован в 13-ом по курсу 8, вышли уже в плюс или нет?
Нет конечно. Не говоря уже о тех, кто готовое купил. ФК в 2013м стоил от 2куе за метр в трехе. И это считалось очень недорого. Попробуйте продать треху в готовом ФК по 2куе за метр.
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airmax78
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:02
airmax78 написав:
Голландия, США (про другие страны писать не буду - т.к. не следил): рост стоимости квартиры за последние 7 лет - в 2+ раза.
S&P500: +12% ежегодно в течение последних 4х лет.
А так, да, заработать можно только в Киеве, купив Эврику. Если ее достроят.
Не могу пройти мимо. И что вы смогли сделать? Получили ли выгоду от роста в Голландии / США? Вы же вроде финансист? Видели тенденции?
Это как приходишь к инвест банкиру, слушаешь сладкие речи, уже расчехляешь катлету, и решаешь проверить, а как успешен этот вот банкир.
А там мама не горюй, убыток на убытке, и живет на "улице"...
Зря вы ККца не слушались. Он вас объективно критиковал и пользуясь его критикой вы бы могли нормально приумножиться.
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change_pm
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Додано: Суб 25 січ, 2020 12:33
BIGor написав: IgA написав: Frant написав:
Ринкова ціна - не більше 33 000 дол.
Пару год назад такие цены и были, но и квартир продавалось больше.
Цена на квартиру из Вашего обьявления очень низкая. Из минусов - высокий этаж
и планировка и сам Грюнвальд. Но цена очень низкая, на Академе в 10-15 мин от метро цены на 2-х более менее приличные стартуют от 60 куе.
Почему высокий и последний этажи считаются минусами? Высокий хорош, если видовой, последний - по голове никто не ходит. Или как?
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Natt
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